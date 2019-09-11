В Екатеринбурге пассажир обиделся, что не успел зайти в троллейбус, и покусал женщину-водителя

Полиция Екатеринбурга выясняет обстоятельства необычного происшествия на общественном транспорте. Водитель троллейбуса оказалась покусанной обиженным пассажиром.

Как сообщает 11 сентября портал Е1.RU, инцидент произошел во вторник, 10 сентября, на остановке возле Дома кино. Женщина-водитель закрыла двери троллейбуса, следовавшего во Втузгородок, и один из пассажиров не успел зайти в салон. В отместку он сломал стеклоочиститель троллейбуса, после чего схватил водителя за руку и покусал за пальцы.

После этого буйный пассажир скрылся, а потрясенная женщина не смогла продолжить рейс. На место вызвали полицию и медиков.

В Управлении МВД по Екатеринбургу изданию рассказали, что по факту произошедшего ведется проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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В Петербурге этим летом от агрессивных пассажиров страдали кондукторы. В июле мужчина ударил кулаком в лицо женщину-кондуктора сломавшегося троллейбуса. Он требовал вернуть деньги за билет. Пострадавшей потребовалась госпитализация, а нападавший скрылся. В полицию он пришел сам, когда его на видео опознали читатели «Фонтанки».

В начале августа подгулявший десантник ударил кондуктора автобуса, когда тот попросил оплатить проезд. После этого пассажир скрылся, а кондуктора доставили в больницу.

После этих случаев петербургское отделение Всероссийской федерации самбо заявило, что готово обучать кондукторов самообороне.