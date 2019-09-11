"Мы любим котиков!" «Замурованным» хвостатым с Малой Конюшенной оставили лазейки из подвала

Рабочие, застеклившие подвал на Малой Конюшенной вместе с кошками, не замуровывали их, а "сделали им даже теплее на зиму".

Как пояснили «Фонтанке» 11 сентября в Центральном районе, у дома, где провели работы, сгнили исторические рамы подвального этажа, а стекла в них были побиты.

По решению собрания собственников дома было принято решение их заменить. Сотрудники ЖКС №1 вставили новые рамы с новым стеклом. При этом подвалы сообщаются под всем домом в единое пространство, включая подвесной двор, сообщили в Центральном районе. Так что у кошек есть много лазеек из подвала на улицу со стороны улицы и со стороны двора.

Отметим, что тревогу по поводу судьбы животных накануне забили местные жители, которые пытались убедить рабочих "не замуровывать" хвостатых заживо.