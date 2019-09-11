В правительстве рассказали о способе победить бедность в России

Для решения проблемы бедности в России необходимо, главным образом, реализовать нацпроекты и обеспечить экономический рост, «заливанием деньгами» эту проблему не решить, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в эфире программы «Диалог» на телеканале «Россия 24»

«Мы действительно не должны ставить приоритеты на просто заливание этой проблемы деньгами, этим мы не добьёмся решения этой задачи, потому что все-таки ключевым моментом для снижения бедности является реализация и всех нацпроектов, и экономический рост, и рост заработных плат. И это должно внести самый серьезный, самый существенный вклад в снижение бедности», — сказал он.

Министр подчеркнул, что в следующем году минимальный размер оплаты труда вырастет почти на 7%, а пенсии – на 6,6% при инфляции, которая по прогнозу составит 3,8%. По словам Топилина, Минтруд активно работает над адресной поддержкой бедных семей.

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Глава Минтруда напомнил о мерах поддержки семей с детьми и о том, что в следующем году на финансирование так называемого социального контракта будет впервые выделено 7 млрд рублей.

Президент России Владимир Путин в 2018 году поручил снизить уровень бедности в стране вдвое до 2024 года. Согласно указу президента, правительство должно обеспечить устойчивый рост реальных доходов граждан и рост пенсий выше уровня инфляции.