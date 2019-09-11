Грузовой самолет разбился в США

Воздушное судно, которое перевозило детали для автомобилей, потерпело крушение около аэропорта города Толидо в штате Огайо.

«Грузовой самолет разбился около аэропорта. Он загорелся, когда столкнулся с несколькими транспортными средствами. Власти говорят, что ЧП произошло около 3 часов утра (10.00 по московскому времени) к востоку от аэропорта Толидо», – сообщает 11 сентября Associated Press.

После падения на место прибыли спасатели, которые пытались потушить загоревшийся лайнер. Служба безопасности аэропорта подчеркнула, что до последнего не получала сигнал бедствия от экипажа.

На борту находилось два человека. До сих пор нет информации о том, остались ли они живы.