«Можем хоть белые листы принести»: чёрно-белые снимки травы приобщили к делу о порче газона на московских акциях протеста

Черно-белый снимок газона, распечатанный на листе А4, стал доказательством в деле против организаторов протестных выступлений 27 июля в Москве. Изображение 11 сентября в Коптевский районный суд Москвы предоставили представители ГБУ «Автомобильные дороги», он был опубликован в Telegram-канале «Апология протеста».

Как в своём Twitter сообщил депутат Красносельского района Москвы Илья Яшин, за порчу травы с организаторов опозиционных выступлений требуют 11,5 миллиона рублей.

«Вот такого вот качества уровня доказательства, – говорит политик на камеру и листает стопку листов со снимками «якобы вытоптанного газона», где, помимо увеличенных изображений отдельных растений, есть нечёткое фото помятого дорожного знака.

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Фотографии, как и прочие документы, были приобщены к делу, несмотря на слова ответчиков и адвокатов о том, что картинку невозможно идентифицировать, на ней не видно повреждений объектов и вытоптанности.

Как указывает «МБХ Медиа», Яшин настаивал на фальсификации доказательств: «Совершенно очевидна фальсификация доказательств, что за издевательство? Я понимаю, логика такая: мы с оппозиционерами судимся, можем хоть чистые листы принести», – произнёс он.

Накануне суд удовлетворил иск «Мосгортранса» и обязал организаторов акции 27 июля выплатить больше 1,2 миллиона из-за простоя транспорта. Ответчиками выступили оппозиционные политики Алексей Навальный, Александр Соловьев, Илья Яшин, Юлия Галямина, Любовь Соболь, Иван Жданов, Владимир Милов, Олег Степанов и Георгий Албуров.