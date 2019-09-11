Женщина перебегала КАД и попала под колеса большегруза. Машину сложило пополам

Серьезная авария с участием грузовика собрала пробку на юго-востоке кольцевой автодороги Петербурга днем 11 сентября. Под колеса попал человек.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 13:05 на 52-м километре внутреннего кольца КАД 52-летний водитель грузовика IVECO с полуприцепом, двигаясь во второй полосе, сбил 40-летнюю женщину, которая перебегала магистраль слева направо.

В результате ДТП женщина получила тяжёлые травмы. Со слов очевидцев, за пострадавшей прилетал вертолет.

Как уточняют в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», авария произошла после развязки с Народной улицей, у заезда на заправку «Лукойл». Грузовик с подмосковными номерами в результате ДТП сложило, перегородив въезд на АЗС.

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Из-за аварии на внутреннем кольце собралась пробка. По данным «Яндекс.Пробок», на данный момент затор тянется 3,5 километра.

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