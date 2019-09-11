На границе вскрыли «Митсубиси» с 23 кг сыра и фрикаделек. За перевозку санкционки в колесе россиянина лишили машины

Десятки упаковок санкционных продуктов пришлось вытаскивать из запасного колеса таможенникам в пункте пропуска «Торфяновка».

Как рассказали 11 сентября на Выборгской таможне, россиянин, вернувшийся из Финляндии на автомобиле марки «Митсубиси», умолчал о ценном грузе. Однако машину отправили на «сканер», и вскрылось неприятное: мужчина вёз в покрышке и технологических полостях автомобиля сыр, бекон и фрикадельки. Всего из «Митсубиси» достали 23 кг готовых мясных и молочных продуктов.

Транспорт как средство совершения правонарушения изъят. В отношении россиянина возбуждено два дела: о незаконном перемещении через границу сокрытых в тайниках товаров и несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз в РФ.

Санкционку тоже изъяли. В ведомстве заверили, что в ближайшее время продукты уничтожат.