Злоупотребила на недельную зарплату. Бывшая глава юридического комитета Смольного приговорена к штрафу за темные контракты

Смольнинский районный суд приговорил бывшую главу юридического комитета администрации Санкт-Петербурга к штрафу по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Ее нашумевший арест связывали с коррупцией в Смольном, но доказательств Следственный комитет не нашел.

Как сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Петербурга, Осипова 12 сентября признана виновной по части 1 статьи 285 УК и приговорена к штрафу в 50 тысяч рублей.

Ежемесячная зарплата чиновницы, как следует из опубликованных сведений о доходах, составляла менее 200 тысяч рублей.

Осипову задержали осенью 2018 года по подозрению в особо крупном мошенничестве. Якобы она с апреля 2015-го по май 2017-го похитила бюджетные средства в размере более 14 млн рублей благодаря заключенным учреждением «Центр правового обеспечения» договорам на оказание комплексных юридических услуг Смольному с компанией «Акканто», хотя на самом деле подрядчик работы не производил. Впоследствии дело переквалифицировали на 285-ю статью.