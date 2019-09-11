Петербург запутался в климате и временах года. В Купчино цветут яблони, в Кронштадте дозревает виноград

Природные аномалии фиксируют сотрудники Ботанического сада, а заодно и жители Петербурга на своих дачах и во дворах домов. Город заново переживает весну.

Вслед за сообщением от Гидрометцентра про самый теплый за 136 лет сентябрьский день, петербуржцы в соцсетях начали делиться фотографиями вдруг расцветших деревьев и цветов. Так, в Купчино зацвела яблоня, причем на кадрах видны и нежные белые лепестки, и уже готовые к поеданию плоды.

Полакомиться есть чем и в Кронштадте: там горожане гордятся дозревающим виноградом – жители острова урожай называют чудом. В комментариях нашлись и другие счастливчики: гроздья чернеют у них на садовом участке в областном Лупполово, буквально в десятке километров от Петербурга.

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Удивительное на своей территории обнаружили и сотрудники Ботанического сада. Там зацвел бородатый ирис, ухаживающие за ним сотрудники сравнили его желание вновь покрасоваться с девичьим поведением. «Представьте себе: вы подготовились к осени, летом "отцвели" в нарядных и легких платьях и красивых босоножках. И тут подошёл сентябрь... И вы так: "Э-э-э, пожалуй, пора доставать плащ! Скоро дожди и холода!" И вдруг: бац! И солнечно, тепло, дует приятный ветерок, нет дождика (ну или он совсем маленький). И вы понимаете, что в летнем платье ещё можно гулять! И ирис, наш маленький "бородатый карлик" (да, мы называем так эту группу за их невысокий рост) почувствовал продолжающееся летнее тепло и решил "вернуть свой летний наряд"», – рассказывает сотрудница иридария (сада с ирисами).

В комментариях горожане делятся сообщениями и о других несвоевременных цветениях. Так, в Ленобласти распустились ромашки и гиацинты, на дачах петербуржцев обнадеживает вторым урожаем клубника и малина.