«Откуда такая большая птица над аэропортом — большой вопрос». В Шереметьево баклан столкнулся с самолетом и выжил

В Интернете появилось видео птицы, которая застряла под стойкой шасси самолета, который якобы накануне приземлился в Шереметьево.

Источник «Фонтанки» близкий к авиации, в комментарии к видео сообщил о том, что борт, скорее всего, принадлежит «Аэрофлоту» из-за специфической цветовой гаммы. Судя по тому, что лайнер продолжил свой путь, серьезных повреждений ему нанесено не было, особо отметил источник "Фонтанки". «Откуда такая большая птица над аэропортом – это, конечно, большой вопрос к орнитологической службе Шереметьево», – подчеркнул источник «Фонтанки», заметив, что московскому аэрохабу, скорее всего, «сейчас не позавидуешь».

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Авиакомпания «Аэрофлот» не стала комментировать произошедшее. В пресс-службе аэропорта также отказались от комментариев.

В Интернете предположили, что на видео запечатлен Boeing 737-800 российской авиакомпании, который 10 сентября следовал из Алма-Аты, а затем отправил в Лиссабон. Судя по данным сервиса Flightradar, Boeing 737 вчера выполнил рейс SU 1947 из Казахстана в Шереметьево, прибыв в 18.20, а уже в 19.27 отправился в Лиссабон.

На столкновения самолетов с птицами стали обращать особое внимание после произошедшего 15 августа попадания стаи в двигатели Airbus A321, который из-за этого совершил жесткую посадку в поле с кукурузой вблизи аэропорта Жуковский.