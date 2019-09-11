Медведев: Четырехдневная рабочая неделя для ряда профессий может наступить "хоть завтра"

Четырехдневная рабочая неделя в России для ряда профессий может наступить "хоть завтра", для других это далекая перспектива.

Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев после эфира программы "Диалог", отвечая на вопрос о трудовом законодательстве и идее перехода на четырехдневную рабочую неделю.

О 4-дневной рабочей неделе: мы должны гибко подойти к трудовому законодательству и учесть все современные реалии. Это не способ урезать зарплату, нет. Речь идет о том, чтобы было гибкое регулирование, чтобы человек мог лучше планировать свое рабочее время #Медведев — Правительство России (@Pravitelstvo_RF) 11. September 2019

"В целом Трудовой кодекс должен быть более современным, это касается и гибкого рабочего времени, и места работы, обучения людей, все это должно попасть в Трудовой кодекс. Что касается четырехдневной рабочей недели, то это вопрос будущего. Для ряда профессий, на самом деле, она может быть хоть завтра, а для некоторых видов деятельности это далекая перспектива", – сказал он.

При этом, по словам главы кабмина, возможный переход на четырехдневную рабочую неделю не должен "сопровождаться изменением заработной платы, зарплата не должна падать, а должна только расти".