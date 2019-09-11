Экстремальный яхтинг вместо офиса

Если солнце на ясном небе над Северной столицей и может кого-то ввести в заблуждение – то только не петербургских яхтсменов. Ветер на Финском заливе в день соревнований разошелся и достигал 8-10 метров в секунду. Или, как говорят моряки, 20 узлов. Чтоб вы понимали: в открытом море при таком ветре высота волны достигает 2 метров. Но Финский залив – не совсем открытое море, поэтому яхты очередного этапа парусной регаты «Коммерсант» лишь изрядно потрепало.

Фото предоставлены Яхт-клубом Санкт-Петербурга

Регата «Коммерсант» проходит уже третий год и собирает участников со всей страны. В этот раз в регате участвуют и экипажи МегаФона: топ-менеджер и 4 рядовых сотрудника в лодке. Их задача – эффективно объединить свои усилия в пути к финишу.

В этот раз соревнования проходят в одном из самых зрелищных и эффектных форматов гонок – матч-рейс. В этом виде гонки – всего два соперника, идущие на одинаковых лодках. Борьба между ними идет на минимальных дистанциях, вплоть до контакта судов. Матч-рейс – это вызов для сыгранности, взаимопонимания и доверия между участниками команды. И глядя на борьбу команды с ветром, волнами и соперником, понимаешь, почему в МегаФоне сделали ставку именно на такой тимбилдинг.

На яхте МегаФона – 5 человек: это капитан команды Никита Орлов, менеджер по развитию абонентов Евгения Бахарева, менеджер группы по техническому контролю ИТ Алексей Скрынник, старший инженер группы по эксплуатации регистиров ЕЦУС Игорь Максименко и журналист – главный редактор портала «Будь Мобильным» Иван Кущ. Кроме того, в состав экипажа каждой яхты входит профессиональный шкипер, который руководит действиями яхтсменов и помогает в сложных ситуациях.

Фото предоставлены Яхт-клубом Санкт-Петербурга

Спортсмены волнуются – но ощущается, что им не терпится оказаться на воде. Поэтому, разговаривая с нами, Никита все время поглядывает на свою команду и лодку.

«Я уверен, что регата мотивирует участвующих сотрудников. И дело не в том, что они оказались в одной команде с топ-менеджером, а в том, что они могут себя испытать. Ведь для многих это – первый раз на яхте. Я уже ходил на яхте, и когда объявили, что каждый из членов правления должен взять яхту и выбрать дату, я согласился с огромным удовольствием, потому что люблю этот вид спорта, – говорит Никита Орлов. – Мне приятно, что в команде со мной Игорь, Алексей и Евгения, молодые ребята, которые заряжены на то, чтоб мы победили. Но самое важное – то, что мы будем вместе, будем преодолевать проблемы и стараться найти наилучшее решение».

Фото предоставлены Яхт-клубом Санкт-Петербурга

Команда грузится на яхту и готовится к выходу. Перед тем, как взойти на борт, капитан команды обращает наше внимание, что главным на воде будет именно профессионал: «Сейчас мы окажемся на открытой воде, и, хоть я и капитан команды, но именно шкипер точно знает, что делать. Так же часто происходит и в бизнесе. Мне, как финансовому директору, важно правильно расставить людей, чтоб каждый был на своем месте. А дальше, например, главный бухгалтер говорит, что конкретно надо сделать для отчетности – и я не сомневаюсь в ее решениях. Сейчас шкипер – это тот человек, который поможет нам достичь максимального результата. Поэтому мы будем следовать его советам и приказам, чтоб все вместе мы показали лучшее время».

Яхты выходят в море, и ветер сразу наполняет косые паруса. Яхты довольно сильно кренятся, и только слаженная работа команд помогает удержать их на курсе. Высокие волны захлестывают палубу, разлетаясь красивыми радужными брызгами и не давая шансов никому остаться сухим. Это лишь первое соревнование – всего было предусмотрено 5 гонок – каждая между двумя лодками в совершенно экстремальных условиях при сильном ветре. Победитель каждой гонки получал одно очко, а победители на виртуальном пьедестале распределялись согласно общему числу набранных очков. Команда МегаФона показала себя очень слаженной и заняла второе место.

Фото предоставлены Яхт-клубом Санкт-Петербурга

«Универсальных способов мотивации сотрудников нет. Каждый человек индивидуален, поэтому в своей работе я стараюсь мотивировать отдельных людей, чтоб они уже двигали свои микрокоманды. А для меня самого в мотивации важнейшим является то, что люди готовы довериться моим решениям, – поделился с нами после гонки Никита Орлов. – Наша команда пусть и не без ошибок, но справилась с погодой, получила бесценный опыт и навыки. Мы выиграли несколько заездов, и это показатель хорошей работы и взаимодействия».