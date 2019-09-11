Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины" – отмене депутатской неприкосновенности с 2020 года.

Володимир Зеленський підписав закон про скасування депутатської недоторканності.https://t.co/Q4JcuUQmuN — Офіс Президента (@APUkraine) 11. September 2019

Также на сайте офиса президента сообщается, что статья 80 Конституции излагается в новой редакции, не содержит положений о том, что народным депутатам гарантируется неприкосновенность и они не могут без согласия Верховной рады быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы.

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В то же время народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года.