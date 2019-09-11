Петербургские юристы собираются банкротить компанию продюсера Ольги Бузовой за долги

Петербургская «Долговая Юридическая Группа «Армалекс» намерена обратиться в суд, чтобы признать ООО "Арчер Мьюзик Продакшнс" банкротом за долги. Об этом «Фонтанке» 11 сентября сообщил генеральный директор юридической компании Алексей Бабкин.

Сумма предъявленных требований составит 700 000 рублей. Именно эту сумму «Арчер Мьюзик Продакшнс» должна была выплатить ООО «Пойнт», которое являлось ее кредитором, согласно платежному поручению от 5 марта 2019 года.

Алексей Бабкин оценивает шансы своей компании на победу в суде как «абсолютные». Иск должны зарегистрировать в течение 5–7 дней, разбирательство в Арбитражном суде Москвы может начаться в течение месяца.

Генеральный директор «Арчер Мьюзик Продакшнс» Андрей Полиш в разговоре с «Фонтанкой» заявил, что впервые слышит о денежных требованиях. О связях между ООО «Пойнт» и его компанией он тоже ничего не знает.

Компанией ООО «Арчер Мьюзик Продакшнс» паритетно владеют Арам Ананян и Татьяна Стрельникова. Ей принадлежат товарные знаки Buzaqua, Buzchocolate, Buzwide и Buzchat, а также «дочка» ООО «Бузова Рест Компани», соучредителем которой является получившая известность участница реалити-шоу "Дом-2" Ольга Бузова. По данным Forbes, с июня 2018 года по май 2019-го певица заработала 4,4 миллиона долларов.