Медведев пообещал упростить получение гражданства РФ выпускникам отечественных вузов

В России готовится законопроект по которому выпускники-иностранцы ведущих российских вузов смогут получить гражданство РФ в упрощенном режиме, заявил премьер-министр страны Дмитрий Медведев в ходе программы "Диалог" на телеканале "Россия 24".

Мы готовим законопроект, который позволит иностранным выпускникам российских вузов получать в упрощенном режиме вид на жительство и гражданство в конечном счете #Медведев https://t.co/cFo4HASYD8 pic.twitter.com/3oNwIzeDhP — Правительство России (@Pravitelstvo_RF) 11. September 2019

"Сейчас готовим законопроект, который направлен на то, чтобы иностранные выпускники российских вузов максимально быстро проходили этот путь (получение гражданства). Я думаю, что это в государственных интересах", – сказал Медведев.