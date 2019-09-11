Реакция на фастфуд. Кухня «Макдоналдса» выгнала посетителей ТРК «Южный полюс»

Посетителей торгово-развлекательного комплекса «Южный полюс» на Пражской улице эвакуировали после срабатывания пожарной сигнализации. Причину нашли на кухне «Макдоналдса».

Как стало известно «Фонтанке», днем 11 сентября в ресторане ТРК вытяжка захлебнулась жировыми испарениями, дым распространился по кухне и добрался до пожарных датчиков. Автоматическая сигнализация указала всем посетителям на выход.

Ложное срабатывание заметили оперативно, эвакуацию остановили.

В похожей ситуации оказались постояльцы бизнес-центра «Атлантик сити» на улице Савушкина. Администрация проводила учения, система оповещения говорила о задымлении. Офисных сотрудников вывели на вынужденную прогулку.

Бизнес-центр «Бестужевский двор» на Бестужевской улице 11 сентября тоже стал объектом пожарного внимания. По соседству загорелся пятиэтажный склад, его быстро потушили.