Полиция поймала матрасных коммивояжёров из Петербурга, вынесших из квартиры мужчины миллион

Назойливые продавцы матрасов и подушек, лишившие мужчину из Весёлого Посёлка миллиона рублей, пойманы. Полиции пришлось убить не один час на просмотр гигабайтов видео.

Как стало известно «Фонтанке» 11 сентября, представители кочевого народа встретились с сотрудниками уголовного розыска в Калининском районе. На след преступников полиции помогла выйти система видеонаблюдения «Безопасный город». Записи с камер позволили отследить путь машины новоиспечённых миллионеров.

9 сентября обитатель дома 9/3 по проспекту Большевиков впустил в свой дом двоих продавцов, посуливших ему исцеление больной спины за счёт чудодейственного суперматраса, который стоил сущие копейки. Пока один гость производил манипуляции с кроватью, другой нашёл в квартире 1,2 миллиона рублей. Обрадовавшись, матрасные коммивояжёры побросали поклажу и уехали в не известном мужчине направлении.