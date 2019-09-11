На «Скандинавии» дорожники ограничат движение на путепроводе под Выборгом

На федеральной автодороге «Скандинавия» отремонтируют путепровод на развязке со Светогорским шоссе в Выборгском районе Ленинградской области. Из-за работ там временно изменится схема движения.

Как сообщает 11 сентября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», для проведения планово-предупредительных работ на 145-м километре трассы А-181 «Скандинавия» будет временно ограничена пропускная способность путепровода над автодорогой. Работы выполняет ООО «Феникс», и, согласно госконтракту, продлятся они до 14 августа 2020 года.

Подрядчик уже приступил к гидрофобизации опор и пролетного строения путепровода. Эти работы ведутся за пределами проезжей части. Также в рамках контракта дорожники заменят деформационные швы и частично восстановят лестничные сходы и асфальтобетонное покрытие мостового полотна с устройством гидроизоляции.

На время замены швов и дорожного покрытия на путепроводе зона работ будет огорожена, а движение транспорта будет осуществляться по одной полосе в каждом направлении. Скорость при этом ограничат до 50 км/ч.