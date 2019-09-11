В Кремле призвали пока не говорить о нормализации отношений России и Украины. Однако повод для оптимизма все-таки нашли

Пресс-секретарь российского президента заверил, что для улучшения отношений двух соседних стран необходима кропотливая работа.

«Я думаю, пока преждевременно говорить о каком-то эффекте для нормализации. <...> Что касается дальнейших перспектив российско-украинских отношений – работа ведется, повод для весьма сдержанного оптимизма есть. Но не будем загадывать. Предстоит очень сложная, длительная, ответственная и кропотливая работа», – цитирует 11 сентября заявление Дмитрия Пескова РИА Новости.

По его словам, ранее Украина вышла из большого числа договоров между двумя странами, что навредило самим украинцам. Издание «Коммерсант» настаивает на том, что власть в Киеве решила приостановить процесс расторжения двусторонних соглашений. В российском МИД заверили, что заметили паузу с денонсацией, однако, с чем она связана, объяснить не смогли.

Переговоры между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в «нормандском формате» могут состояться уже «через пару недель», о чем ранее рассказала немецкий канцлер Ангела Меркель. Президенты России и Украины подчеркнули готовность продолжить переговоры. 7 сентября между странами произошел обмен удерживаемыми лицами, который приветствовали многие мировые лидеры.