Финских школьников и политиков будут кормить насекомыми

Чтобы привить населению идею устойчивого развития продуктов питания, в финском городе Пори пошли на необычные меры – 24 сентября в местных школах устроят День насекомых. Съедобных. Об этом сообщает Yle.

В школьных столовых ученикам предложат запеканку с насекомыми. Заставлять употреблять в пищу кузнечников, мучных червей и другие подобные источники белка, конечно, не будут. В качестве альтернативы повара приготовят и более привычные мясные и веганские блюда.

Директор городской компании услуг Пори Марьюкка Палин обещает, что если насекомые придутся по вкусу школьникам, то такой день можно будет устраивать раз в месяц.

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Наряду со детьми необычную еду смогут попробовать и политики, которым предложат блюда из насекомых на следующем заседании горсовета. Такое же мероприятие проводит и Школа экономики Университета Турку.

Таким образом власти хотят бороться с предрассудками людей об этом суперфуде. Об экономии речь не идёт – пока блюда из насекомых значительно дороже традиционной школьной еды.

Последние несколько лет в Финляндии эта сфера активно развивается, появляются специальные фермы по выращиванию кузнечиков. В 2017 году в Суоми выпустили шоколад и хлеб из сверчков. Финский паромный оператор Viking Line год назад запустил сезонное меню с блюдами из насекомых, за несколько месяцев было съедено 1240 порций таких блюд.