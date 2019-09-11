Близ Петропавловской крепости может появиться мини-копия первого петербургского храма

В районе Троицкой площади Петроградской стороны может появится «мини-собор», благодаря которому будет понятно, как выглядел самый первый храм в Петербурге. Об этом 11 сентября «Фонтанке» сообщили в фонде содействия строительству культовых объектов РПЦ в Санкт-Петербурге.

«Со времен деревянной петровской застройки это место сильно изменилось. Поэтому воссоздание деревянного собора или стилизация его под деревянный были немыслимы с архитектурной точки зрения. Сейчас мы занимаемся разработкой эскизов и обсуждаем их с КГИОП. В ближайшие несколько месяцев чертежи будут готовы, и тогда мы сможем их представить. Мы полагаем, что важно увековечить это знаковое место для Петербурга еще и аккуратным памятником, который давал бы представление о том, как выглядел собор при основании города», – сообщил представитель фонда Филипп Грибанов.

Воссоздать точную копию собора практически невозможно, поэтому в фонде содействия строительству культовых объектов РПЦ и приняли решение сделать мини-версию храма, которая фактически будет памятником. Точные размеры макета пока неизвестны. По смыслу, строение будет выглядеть в духе миниатюр из мини-городка близ метро «Горьковская», где расположились копии Эрмитажа, Адмиралтейства, Петропавловской крепости и других культовых сооружений.

Первое в Петербурге церковное сооружение находилось в том месте, где сейчас находится проезд от улицы Куйбышева к Петровской набережной вдоль здания ЛенНИИпроекта и Дома политкаторжан. Его фундамент признан объектом культурного наследия. При разработке макета собора будут ориентироваться на первоначальный деревянный вариант храма, сохранившийся на рисунках тех лет.

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Справка: Троице-Петровский собор, подаривший название Троицкой площади, был построен Петром I в 1709–1711 гг. В начале XVIII века он был основным в городе: в нем проходили главные молебны, а Петр принимал титул императора. У главного храма Петербурга оказалась весьма непростая судьба. За 230 лет собор несколько раз страдал в результате пожаров и неоднократно перестраивался.

В 1913 году уже несколько раз перестроенный храм снова сгорел, и семья императора Николая II планировала создать на его месте крупнейший собор в России, который смог бы вместить 16 тыс. человек. Однако этим планам не суждено было сбыться. В 1920-х годах собор восстановили под руководством архитектора Евгения Катонина как исторический памятник в том виде, в каком он был до пожара 1913 года. Но уже в 1933 году по решению Облисполкома его снесли.