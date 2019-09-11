Победившая на выборах в Петербурге член «Единой России» стала фигуранткой уголовного дела о клевете. Потерпевшей неизвестные предлагают «сдохнуть» и переселиться на Северное кладбище

Муниципальный депутат округа «Новоизмайловское» Валентина Шипилова отдана под суд за распространение ложных сведений о жительнице Петербурга. Информационная война двух женщин сопровождается анонимными угрозами переломать руки и закопать на кладбище.

Как стало известно «Фонтанке» 12 сентября, Шипилова стала фигуранткой уголовного дела, возбужденного по статье 128.1 УК «Клевета». Материалы находятся в 207-м судебном участке Центрального района. Первое заседание пройдет на девятый день после победы депутата от «Единой России» на муниципальных выборах – 17 сентября, отмечено в картотеке суда.

Валентине Шипиловой 60 лет. Она работает главным врачом поликлиники №48, неоднократно избиралась депутатом «Новоизмайловского» по 140-му округу.

По данным «Фонтанки», потерпевшей является жительница Петербурга Татьяна Филимонова. Ее муж-инвалид состоит на учете в поликлинике. В марте 2016 года прием у Валентины Шипиловой закончился вызовом полиции. Главврач обвинила посетительницу в нанесении телесных повреждений. Филимонову привлекли по статье 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство», но Московский райсуд отменил постановление начальника 29-го отдела полиции как незаконное и прекратил дело за отсутствием состава правонарушения. Выяснилось, что Шипилова ввела правоохранителей в заблуждение, ее никто не бил.

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После конфликта с депутатом-врачом Филимоновой стали поступать анонимные угрозы. Ей присылали письма с обещанием переломать руки и ноги ей и ее «убогонькому муженьку». Неизвестные сообщали петербурженке, что для нее зарезервировано место на Северном кладбище. Филимонова обращалась в Следственный комитет и полицию, но должной реакции не дождалась. Тогда она обратилась с частным обвинением в адрес Шипиловой, и уголовное дело было возбуждено.

На муниципальных выборах 8 сентября Валентина Шипилова, выдвинутая избирательным объединением «Санкт-Петербургское региональное отделение всероссийской политической партии «Единая Россия», снова победила, набрав больше всех голосов. До 48-й поликлиники обвиняемая десять лет проработала заместителем начальника отдела здравоохранения администрации Московского района. Заслуженный работник здравоохранения России.

«Фонтанка» неоднократно звонила по рабочему телефону Валентины Шипиловой. Трубку брали секретари, в категоричной форме отвечавшие, что главврач конфликт с петербурженкой комментировать не намерена.