Петербургские парабадминтонисты завоевали на Кубке России 18 медалей

Сборная Санкт-Петербурга завоевала 18 медалей на втором этапе Кубка России по парабадминтону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Соревнования прошли в Ставрополе. Северную столицу представляли 10 спортсменов, которые выступали в разных классах и разрядах. По результатам турнира на счету петербургских парабадминтонистов 10 золотых, 4 серебряные и 4 бронзовые медали.

Среди победителей: Наталья Яремчук – 3 медали; Вита Вимба – 2 награды; Константин Афиногенов – 2 медали; Юрий Сорокин – золото в паре; Андрей Рейли и Бутусов Павел впервые завоевали золото в парном разряде.

Впереди у спортсменов подготовка к международным стартам в Японии (11–17 ноября), которые входят в список турниров Road to Tokyo 2020 – период с января 2019-го по март 2020 года, когда спортсмены выступают на решающих турнирах, зарабатывают рейтинговые очки и борются за лицензии, чтобы отправиться на летние Паралимпийские игры.

Напомним, что для троих спортсменов, которые участвуют в отборочных турнирах, Благотворительный фонд в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ» собирал средства на приобретение дополнительного инвентаря. Как сообщили в фонде, необходимая сумма собрана. «Теперь фонд сможет закупить дополнительный инвентарь для трех ведущих парабадминтонистов Лилии Прокофьевой, Константина Афиногенова и Юрия Сорокина, чтобы спортсмены могли беспрерывно тренироваться и уверенно выступать в преддверии Паралимпиады», – рассказали в «ТОЧКЕ ОПОРЫ».

Фонд благодарит частных жертвователей и компании, которые оказали помощь в сборе средств.