Полиция задержала насильника из Юнтоловского заказника, но перед этим устроила кастинг

Полиция Петербурга молниеносно нашла насильника из Юнтоловского заповедника в Петербурге. Рабочий из бывшей союзной республики надругался над 45-летней женщиной, которая вечером 10 сентября решила прокатиться на велосипеде. На прощание жертва оставила изуверу укус на тыльной стороне правой кисти.

Раскрытие преступления произошло необычным образом, сотрудники правопорядка в полной мере применили дедуктивный метод. Приехав посреди ночи на место происшествия, они заметили стройку. Решили искать насильника там. Патрульные устроили настоящий кастинг, попросив всех рабочих показать им десницу. В конце концов им попался гастарбайтер с женским укусом на руке.

19-летний гражданин Узбекистана был доставлен в отдел полиции, где жертва опознала и его, и свой прикус.