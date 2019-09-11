Что важно знать об оформлении ипотеки

К приобретению жилья в ипотеку нужно готовиться с блокнотом, ручкой и калькулятором. Рассеянность и самонадеянность в этом вопросе может помешать заключить удачную сделку.

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За последние 20 лет ипотека стала для многих россиян привычным способом решить квартирный вопрос. Главное – она становится доступнее: ставки снижаются, а оформить кредит можно быстрее, чем 5-10 лет назад. Да и выбор новостроек увеличился: теперь это не только многоэтажки, но и комфортные малоэтажные проекты. Например, жилые комплексы «Образцовые кварталы», строящиеся в живописном Пушкинском районе Петербурга. Объекты застройщика «Терминал-Ресурс» аккредитованы десятками банков.

При этом условия жилищного кредитования у разных банков могут отличаться и периодически меняться. Вопросов у тех, кто решился на ипотеку, возникает много. Специалист по ипотеке компании «Терминал-Ресурс» Светлана Васильева ответила на самые актуальные из них.

– Когда нужен созаёмщик?

– Если дохода заёмщика достаточно для того, чтобы банк выдал необходимую для покупки квартиры сумму, то созаёмщик не потребуется. А вот когда собственных средств не хватает, без него не обойтись. Это позволяет банку рассмотреть совокупный доход и одобрить большую сумму ипотечных средств. Созаёмщиками по ипотечному кредиту могут выступать, как правило, не более четырёх человек, включая основного заёмщика. Чаще всего это супруги, родители или другие родственники. Некоторые банки готовы рассмотреть в качестве созаёмщика и постороннего человека. При его согласии, конечно. Кстати, собственником приобретаемого жилья не обязательно должен быть клиент с подтвержденным доходом. Предлагаемые различными банками программы и условия позволяют подобрать тот вариант оформления, который нужен именно вам. Если родители хотят приобрести квартиру в ипотеку и оформить её на детей, проблем с этим не будет.

– Одобрят ли ипотеку, если уже есть кредит?

– Для банка важно не количество ваших кредитов, а то, насколько исправно вы по ним платите. Даже если у вас уже есть ипотека, и ваши доходы позволяют взять ещё одну, её могут одобрить. То же самое с потребительскими и автокредитами: нет просрочек – нет проблем. Но важно помнить: банк будет оценивать вашу платёжеспособность на «сегодня» с учетом ежемесячных платежей по уже имеющимся кредитным обязательствам. В наше время у многих имеются кредитные карты. Иногда люди ими не пользуются, а то и вовсе забывают про них. Между тем, при одобрении суммы ипотеки и расчете кредитной нагрузки заёмщика банк будет учитывать кредитные лимиты по всем картам. Покупателей жилья в «Образцовых кварталах» мы информируем об этом заранее, чтобы они имели возможность закрыть кредиты, либо указать в заявлении-анкете для банка своё согласие на закрытие кредитов или карт при одобрении запрашиваемой суммы. В этом случае до проведения сделки нужно будет предоставить в банк подтверждающий выполнение данного условия документ.

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– Во сколько обойдется страховка?

– По закону «Об ипотеке» заёмщики обязаны страховать предмет залога, то есть купленную в кредит квартиру. Об иных видах страховок в документе ничего не сказано, а значит, решение о страховании жизни и здоровья принимает сам заёмщик. Такая страховка необязательна, но её отсутствие приведёт к повышению ставки кредита в среднем на 1%. Стоимость страховки зависит от ряда факторов, в том числе от возраста заёмщика, сферы его деятельности. Имеет значение, с какой страховой компанией сотрудничает банк, где вы планируете взять ипотеку. Иногда экономически выгоднее воспользоваться повышенной ставкой, чем оформлять страховку. Это касается, в первую очередь, возрастных заёмщиков. Но и тут всё индивидуально, поэтому нашим клиентам, покупателям квартир в «Образцовых кварталах», мы стараемся не только рассчитать примерные суммы платежей при том или ином варианте, но и помочь принять правильное решение, исходя из их личных обстоятельств.

– А вдруг я не смогу выплачивать кредит?

– Вопрос вполне закономерный, и даже тот, кто его не задаёт, наверняка об этом задумывается. Если наступило сложное финансовое положение, лучше не скрывать этого от банка. Кредитные организации готовы идти навстречу заёмщикам, ведь они тоже заинтересованы, чтобы клиенты исправно выплачивали кредит. Раньше вопрос об отсрочке платежей решался в индивидуальном порядке: заёмщик писал заявление, а банк принимал решение о снижении суммы ежемесячного платежа (либо отсрочке) на определенный период. С 31 июля 2019 года вступил в силу закон об ипотечных каникулах, который официально разрешает заёмщику в трудной жизненной ситуации взять «передышку» в выплате кредита на срок до полугода.

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– Дадут ли ипотеку пенсионеру?

– Большинство банков устанавливает в рамках своих ипотечных программ возрастной «потолок» на уровне 65 лет. Некоторые организации, при условии наличия молодого созаёмщика, готовы кредитовать клиентов более старшего возраста. Один из банков выдаёт ипотеку клиентам, возраст которых на момент окончания выплат по кредиту будет 75 лет.

Получить бесплатную консультацию кредитного эксперта можно в офисе застройщика ООО Терминал-Ресурс»: г. Санкт-Петербург, ул. Кокколевская, д.1 (рядом с «Образцовыми кварталами»), тел. +7 (812) 719-19-19, www.devcent.ru.

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