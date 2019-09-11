Премьер-министр РФ: Санкции против России приводят к взаимной потере прибыли

Общая атмосфера отношений с иностранными инвесторами отравлена санкциями в отношении РФ, что приводит к взаимной потере прибыли. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в прямом эфире программы "Диалог" на телеканале "Россия-24".

Общая ситуация с иностранными инвестициями в РФ отравлена, в том числе санкциями. Но наши партнеры должны помнить: все санкции всегда приводят к одному – все теряют деньги. Не только те, против кого санкции введены, но и те, кто их применил #Медведевhttps://t.co/cFo4HASYD8 — Правительство России (@Pravitelstvo_RF) 11. September 2019

«Общая атмосфера, если говорить об иностранных инвестициях, в значительной степени отравлена этими решениями, причем мы обсуждаем это со всеми главами правительств, главами государств, когда встречаемся. Абсолютное большинство из них говорят: "Ну да, это все вредно", – сказал премьер. – Я им всегда говорю одну простую вещь: "Вы знаете эти все санкции, их вводили в отношении Советского Союза с десяток раз, ни разу Советский Союз своего поведения не изменил. Это абсолютно бесполезное дело в отношении любого государства, тем более крупного и сильного государства, такого, каким является наша страна. Но санкции всегда приводили к одному: все теряли деньги, причем не только страна, которая подверглась санкциям, но и те, кто эти санкции вводил».

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Россия не будет первой просить Запад отменить санкции, однако готова к обсуждению, если партнеры сделают первый шаг, добавил Медведев.

«Понимаете, какая штука... действительно, эти ограничения ввели не мы. Мы точно не будем говорить: "Давайте, ребят, что-то ослабим, давайте мы что-то поотменяем, может быть, и вы пойдете нам навстречу", это просто неправильно, и с точки зрения переговорной этики, и с точки зрения ответственности за результат, – сказал он. – Но мы слышим, что говорят нам представители отдельных стран. И если, допустим, руководство Европейской комиссии, если говорить о Евросоюзе, или какие-то другие страны, которые тоже находятся в списке, созреют для того, чтобы эти санкции отменить, мы, естественно, будем смотреть на наши ответные меры».