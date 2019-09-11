«Сбылась моя мечта». В Мариинском театре впервые появился финский танцовщик
Девятнадцатилетний танцор Марко Юусела из финского города Наантали стал первым финном, получившим постоянный контракт в Мариинском театре. Об этом сообщает Yle.
Юусела получил приглашение учиться в Академии им. Вагановой и переехал в Петербург после седьмого класса школы. Наставником финна был Николай Цискаридзе. Педагог с гордостью поделился фрагментом выступления ученика на IV Всероссийском конкурсе молодых исполнителей в Москве, где Юусела занял второе место.
Vaganova Ballet Academy student Marko Juusela (@markojuusela, class of Nikolai Tsiskaridze) at the IV «Russian Ballet» Competition! IV Всероссийский конкурс молодых исполнителей «Русский балет». Лауреат II премии – Марко Юусела (@markojuusela, педагог – Н. М. Цискаридзе).
Публикация от Nikolai Tsiskaridze (@tsiskaridze)
Строгий педагогический подход русской школы балета для Финляндии нехарактерен. Юусела, будучи ещё учеником Академии, рассказывал финским СМИ, что в России могут запросто выгнать с урока, а Цискаридзе называл его иногда «жирной финской птицей» или советовал вернуться в Финляндию «исполнять народные танцы».
Жёсткой дисциплине, судя по всему, финн с пониманием следовал не зря. Со «Щелкунчиком» он уже выступал в Токио, а сейчас мечтает о главных ролях, особенно молодой танцовщик хотел бы исполнить главную партию в «Ромео и Джульетте».
«Сбылась моя мечта. Я репетировал так много, насколько хватало сил, и добился успеха. Дальше я буду стремиться танцевать сольные партии», – уверенно говорит Юусела.
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