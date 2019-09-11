«Сбылась моя мечта». В Мариинском театре впервые появился финский танцовщик

Девятнадцатилетний танцор Марко Юусела из финского города Наантали стал первым финном, получившим постоянный контракт в Мариинском театре. Об этом сообщает Yle.

Юусела получил приглашение учиться в Академии им. Вагановой и переехал в Петербург после седьмого класса школы. Наставником финна был Николай Цискаридзе. Педагог с гордостью поделился фрагментом выступления ученика на IV Всероссийском конкурсе молодых исполнителей в Москве, где Юусела занял второе место.

Реклама



Строгий педагогический подход русской школы балета для Финляндии нехарактерен. Юусела, будучи ещё учеником Академии, рассказывал финским СМИ, что в России могут запросто выгнать с урока, а Цискаридзе называл его иногда «жирной финской птицей» или советовал вернуться в Финляндию «исполнять народные танцы».

Жёсткой дисциплине, судя по всему, финн с пониманием следовал не зря. Со «Щелкунчиком» он уже выступал в Токио, а сейчас мечтает о главных ролях, особенно молодой танцовщик хотел бы исполнить главную партию в «Ромео и Джульетте».

«Сбылась моя мечта. Я репетировал так много, насколько хватало сил, и добился успеха. Дальше я буду стремиться танцевать сольные партии», – уверенно говорит Юусела.