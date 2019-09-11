Фото дня: переезд Арбитражного суда

От упаковывания документов внутри здания на Суворовском проспекте сотрудники петербургского Арбитражного суда перешли к складыванию коробок в «ГАЗели». На улице выстроилась вереница зеленых грузовиков.

Натэлла Пономарева

Процесс переезда 11 сентября заснял фотограф «Фонтанки». Возле здания суда, которое со всем содержимым сотрудники должны покинуть до 16 сентября, выстроился с десяток машин компании, которая занимается грузоперевозками. В процессе погрузки, судя по кадрам, в автомобили заносят коробки с документами. Тем временем заинтересованные горожане запоминают новый адрес – с 17 сентября суд откроется в 6-м доме по улице Смольного.

Переезд начался 2 сентября. С этого времени суд полностью прекратил работу.

Старое уже здание Арбитражного суда на Суворовском:

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Новое – на Смольного, 6: