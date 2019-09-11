Россиянина приговорили к 5 годам в эстонской тюрьме за шпионаж. За три года это уже второе максимальное наказание для гражданина РФ по этой статье

Суд Эстонии признал гражданина РФ виновным в совершении «действий против независимости и территориальной целостности» прибалтийской республики.

«В мае этого года эстонская полиция безопасности задержала гражданина Российской Федерации А.А., который был обвинен прокуратурой в ненасильственных действиях против независимости и территориальной целостности Эстонии. Харьюский уездный суд признал А.А. виновным спустя три месяца, дав ему пять лет реального заключения», – сообщает 11 сентября издание Postimees.

Срок для россиянина стал одним из самых больших по статье «шпионаж» за всю историю страны. Лишь в 2017 году 30-летнему Артему Зинченко дали аналогичный срок за сотрудничество с российской военной разведкой.

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При этом эстонские спецслужбы подробно рассказывали о деле Зинченко, тогда как дело А.А. до сих пор числится секретным. Прокуратура Эстонии отказалась предоставить подробности дела, так как полиция безопасности продолжает им заниматься.

Напомним, что это не первый раз, когда в Эстонии ловят российских шпионов. Еще в 2012 году республика объявила себя мишенью для разведки России. За последние три года спецслужбы страны выявили 15 человек, якобы завербованных ГРУ и ФСБ.