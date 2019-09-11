Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+21°C
/ Завтра: +20
$ 65.43р
72.22р
15:38 11.09.2019
Расширенный поиск

Бизнес
11.09.2019 12:59
Печать

Завод с большими тележками. Финский производитель встал в очередь в российские магазины

Финская K. Hartwall намерена построить в Петербурге завод торгового оборудования. Пять млн евро инвестиций позволят претендовать на узкую нишу на рынке объемом более 100 млрд рублей в год.

Завод с большими тележками. Финский производитель встал в очередь в российские магазины

MichaelGaida/pixabay.com

ООО «К. Хартвалл» в начале сентября зарегистрировано в бизнес-центре на Черняховского, 6. У компании уже есть представительство в Москве, ее продукция поставляется в магазины ретейлеров в российских регионах и занимает, по собственной оценке, 80% в своем узком сегменте рынка импортного торгового оборудования. Площадку для завода по производству грузовых тележек, контейнеров и платформ для магазинов финны собираются искать в Ленобласти. Но пока компания будет работать в Петербурге. По словам руководителя отдела K. Hartwall по сотрудничеству с ретейлерами Стефана Линда, там будет только офис: «Сначала займемся продажами».

Первоначальная сумма инвестиций – 100 тыс. евро. Их планируется вложить в открытие офиса и отладку логистики. На этом этапе ожидаемая выручка – 1 млн евро в год. В компании рассчитывают, что смогут продавать по 5–10 тысяч единиц торгового оборудования в год, а основными заказчиками продукции будут сеть магазинов «Дикси», с которыми уже, по словам Стефана Линда, заключены договоренности, а также X5 Retail Group, управляющая «Пятерочками», «Перекрестками» и «Каруселями».

На открытие предприятия потребуется еще около 5 млн евро, оно сможет производить «от 500 до 700 единиц оборудования в неделю», рассказал Стефан Линд. Эксперты, знакомые с деятельностью компании, говорят, что вероятность открытия завода будет зависеть от стабильности спроса и контрактных мощностей.

До недавнего времени финский бизнес сам активно развивал в Петербурге ретейл. Однако теперь его активность идет на спад. В 2016 году концерн Kesko продал свою сеть «К-Руока» компании «Лента», в 2018-м корпорация SOK закрыла три из пяти оставшихся в городе гипермаркетов Prisma. Ушли и другие крупные игроки – логистический оператор Nurminen Logistics продал все свои активы, а в мае корпорация Neste передала российский бизнес «Татнефти».

Реклама

Петербургский рынок торгового оборудования, необходимого для работы ретейлеров, можно оценить в сумму более 100 млрд рублей. По данным агентства InfoLine, в конце 2018 года в городе работало около полутора тысяч универсамов, около 500 супермаркетов и больше 100 гипермаркетов. По оценкам экспертов, на оборудование для открытия небольшого магазина у дома площадью 300 кв. м требуется около 10 млн рублей. Оборудование для большого гипермаркета в 10 тыс. кв. м может обойтись в более чем 300 млн рублей.

В городе действует около десятка производителей металлических стеллажей, грузовых тележек и платформ, при этом как таковое оборудование для ретейлеров поставляют лишь несколько компаний: ООО «Подъемное оборудование» – в магазины Prisma и «Перекресток», НПО НК Групп – в сети X5 Retail Group.

К примеру, в сети «Реалъ» «закупка оборудования всегда вызывает определенные проблемы», – рассказывает технический директор ООО «ТД "Реалъ"» Юрий Шепшелей. Большую часть оборудования сеть заказывает у зарегистрированного в Йошкар-Оле АО «Контакт». Директор жалуется на сроки доставки. По его словам, они занимают от трех до пяти недель, а от них напрямую зависят даты открытия новых супермаркетов.

Из опыта работы с петербуржцами у сети «Реалъ» только контракты с компанией ООО «Скаф» на поставку складского оборудования: металлических стеллажей, шкафов и ящиков для раздевалок. «Если K. Hartwall построит завод рядом, для нашей сети это будет удобно. Но рынок, в общем-то, забит, зависит от ассортимента», – говорит Шепшелей.

В самой «Скаф» прихода финнов на рынок не боятся: «У нас продажи ретейлерам занимают лишь 5% ежегодной выручки. К тому же K. Hartwall специализируется на сетчатом оборудовании. Здесь их нишу занимают, скорее, поставщики китайской продукции, которая стоит в разы дешевле. Так что финнам придется брать качеством», – говорит генеральный директор ООО «Скаф» Александр Минаев. Тех же, кто специализируется на производстве оборудования для ретейлеров, по его словам, «можно пересчитать по пальцам».

В любом случае ограничиваться только рынком Петербурга K.Hartwall не намерен и будет поставлять свою продукцию по всей стране. По словам исполнительного директора красноярской сети магазинов «Мясничий» (холдинг Goldman Group) Дмитрия Гелемурзина, строительство завода в Ленобласти выглядит целесообразным. «Особенно если учесть, что после разрыва части связей с европейскими партнерами поставки зарубежного торгового оборудования также стали проблемой. Закупка оборудования в Китае осложняется логистическими трудностями, поэтому производство «на месте пользования» будет иметь большое конкурентное преимущество, – считает он.

Елизавета Ивантей,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      ПАО МКБ
      11.09.2019 13:43

      МКБ подключился к сервису быстрых платежей

      Московский кредитный банк (МКБ) с сегодняшнего дня готов оказывать клиентам (физическим лицам) услугу по переводу денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей (СБП) платежной системы Банка России.
      ГК «КВС»
      11.09.2019 12:22

      ГК «КВС» вывела в продажу квартиры со встроенными кухнями

      Группа компаний «КВС» представила покупателям новый пул квартир в домах второго этапа жилого комплекса «Континенты» рядом с метро «Парнас». Квартиры предлагаются с чистовой отделкой, а также встроенными кухнями и бытовой техникой.
      ПСК
      11.09.2019 11:58

      ГК «ПСК» предложила рассрочку на апартаменты Start с первым взносом от 15%

      ГК «ПСК» представила программу рассрочки на 12 месяцев с первым взносом от 15% на все апартаменты в комплексе Start.
      ГК «Эталон»
      11.09.2019 10:49

      ЖК «Эталон на Неве» от «Эталон ЛенСпецСМУ» аккредитован еще одним банком

      Первый этап жилого комплекса «Эталон на Неве», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на берегу Невы в 7 минутах пешком от станции метро «Елизаровская», получил аккредитацию ПАО «Промсвязьбанк».
      Предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
      10.09.2019 18:00

      ЖК «Образцовые кварталы»: три дня специальных цен

      Давно планировали улучшение жилищных условий? Пришло время принимать решение. В разгар «бабьего лета» – 12, 13 и 14 сентября – строительная компания «Терминал-Ресурс» объявила об акции «Тройной урожай скидок на квартиры».
      фото предоставлено ГК «Ленстройтрест»
      10.09.2019 16:38

      Детский сад-замок в Юттери посетила комиссия конкурса «Лидер строительного качества»

      Эксперты оценили социальный объект на 120 воспитанников, построенный ГК «Ленстройтрест» на территории финского городка Юттери в Колпинском районе Санкт-Петербурга.
      АО «Альфа-Банк»
      10.09.2019 14:41

      А-Клуб для тех, кто знает себе цену

      Бизнес-направление Альфа-Банка по управлению крупным частным капиталом переходит к новому стратегическому позиционированию. Подразделение, работающее с высокосостоятельными клиентами и их семьями переименован в А-Клуб.
      Setl Group
      10.09.2019 13:22

      Шесть из десяти покупателей квартир в Петербурге выбирают готовую отделку

      Жилье с чистовой отделкой от застройщика остается популярным: его выбирают 60% покупателей квартир класса «масс-маркет». Это следует из данных Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» за первую половину 2019 года.
      Glorax Development
      10.09.2019 13:03

      Проекты Glorax Development – в финале премии PROESTATE&TOBY AWARDS

      Сразу три жилых комплекса компании Glorax Development прошли во второй этап PROESTATE&TOBY AWARDS 2019 – профессиональной премии, охватывающей все сегменты рынка недвижимости и определяющей «золотые» стандарты отрасли.
      ПАО МКБ
      10.09.2019 12:10

      МКБ увеличил транзакционную активность на 35% в «МКБ Онлайн»

      Летом 2019 года Московский кредитный банк обновил дизайн платежных форм мобильного приложения «МКБ Онлайн» на смартфонах iOS и Android. С этого момента было зафиксировано увеличение числа переводов с карты на карту: на 35% по отношению к предыдущим месяцам.
      Setl Group
      09.09.2019 16:35

      В ЖК «ЗимаЛето» состоялся День семьи и спорта

      В жилом комплексе «ЗимаЛето» в первую субботу осени состоялся товарищеский футбольный матч, в котором приняли участие команды сотрудников Setl Group и жителей проекта. В футбол играли на новом школьном стадионе, возведенном холдингом во дворе ЖК. Девизом товарищеского матча стал здоровый образ жизни и бережное отношение к своему дому и двору.
      ГК «КВС»
      09.09.2019 15:16

      ГК «КВС»: работа с эскроу позволяет расширить предложение по субсидиям

      В ГК «КВС» рассказали о преимуществах работы по эскроу-счетам. Одно из них – возможность предложить клиентам приобретение квартиры в строящихся домах по новым правилам с использованием жилищного сертификата.