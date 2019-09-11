Завод с большими тележками. Финский производитель встал в очередь в российские магазины

Финская K. Hartwall намерена построить в Петербурге завод торгового оборудования. Пять млн евро инвестиций позволят претендовать на узкую нишу на рынке объемом более 100 млрд рублей в год.

MichaelGaida/pixabay.com

ООО «К. Хартвалл» в начале сентября зарегистрировано в бизнес-центре на Черняховского, 6. У компании уже есть представительство в Москве, ее продукция поставляется в магазины ретейлеров в российских регионах и занимает, по собственной оценке, 80% в своем узком сегменте рынка импортного торгового оборудования. Площадку для завода по производству грузовых тележек, контейнеров и платформ для магазинов финны собираются искать в Ленобласти. Но пока компания будет работать в Петербурге. По словам руководителя отдела K. Hartwall по сотрудничеству с ретейлерами Стефана Линда, там будет только офис: «Сначала займемся продажами».

Первоначальная сумма инвестиций – 100 тыс. евро. Их планируется вложить в открытие офиса и отладку логистики. На этом этапе ожидаемая выручка – 1 млн евро в год. В компании рассчитывают, что смогут продавать по 5–10 тысяч единиц торгового оборудования в год, а основными заказчиками продукции будут сеть магазинов «Дикси», с которыми уже, по словам Стефана Линда, заключены договоренности, а также X5 Retail Group, управляющая «Пятерочками», «Перекрестками» и «Каруселями».

На открытие предприятия потребуется еще около 5 млн евро, оно сможет производить «от 500 до 700 единиц оборудования в неделю», рассказал Стефан Линд. Эксперты, знакомые с деятельностью компании, говорят, что вероятность открытия завода будет зависеть от стабильности спроса и контрактных мощностей.

До недавнего времени финский бизнес сам активно развивал в Петербурге ретейл. Однако теперь его активность идет на спад. В 2016 году концерн Kesko продал свою сеть «К-Руока» компании «Лента», в 2018-м корпорация SOK закрыла три из пяти оставшихся в городе гипермаркетов Prisma. Ушли и другие крупные игроки – логистический оператор Nurminen Logistics продал все свои активы, а в мае корпорация Neste передала российский бизнес «Татнефти».

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Петербургский рынок торгового оборудования, необходимого для работы ретейлеров, можно оценить в сумму более 100 млрд рублей. По данным агентства InfoLine, в конце 2018 года в городе работало около полутора тысяч универсамов, около 500 супермаркетов и больше 100 гипермаркетов. По оценкам экспертов, на оборудование для открытия небольшого магазина у дома площадью 300 кв. м требуется около 10 млн рублей. Оборудование для большого гипермаркета в 10 тыс. кв. м может обойтись в более чем 300 млн рублей.

В городе действует около десятка производителей металлических стеллажей, грузовых тележек и платформ, при этом как таковое оборудование для ретейлеров поставляют лишь несколько компаний: ООО «Подъемное оборудование» – в магазины Prisma и «Перекресток», НПО НК Групп – в сети X5 Retail Group.

К примеру, в сети «Реалъ» «закупка оборудования всегда вызывает определенные проблемы», – рассказывает технический директор ООО «ТД "Реалъ"» Юрий Шепшелей. Большую часть оборудования сеть заказывает у зарегистрированного в Йошкар-Оле АО «Контакт». Директор жалуется на сроки доставки. По его словам, они занимают от трех до пяти недель, а от них напрямую зависят даты открытия новых супермаркетов.

Из опыта работы с петербуржцами у сети «Реалъ» только контракты с компанией ООО «Скаф» на поставку складского оборудования: металлических стеллажей, шкафов и ящиков для раздевалок. «Если K. Hartwall построит завод рядом, для нашей сети это будет удобно. Но рынок, в общем-то, забит, зависит от ассортимента», – говорит Шепшелей.

В самой «Скаф» прихода финнов на рынок не боятся: «У нас продажи ретейлерам занимают лишь 5% ежегодной выручки. К тому же K. Hartwall специализируется на сетчатом оборудовании. Здесь их нишу занимают, скорее, поставщики китайской продукции, которая стоит в разы дешевле. Так что финнам придется брать качеством», – говорит генеральный директор ООО «Скаф» Александр Минаев. Тех же, кто специализируется на производстве оборудования для ретейлеров, по его словам, «можно пересчитать по пальцам».

В любом случае ограничиваться только рынком Петербурга K.Hartwall не намерен и будет поставлять свою продукцию по всей стране. По словам исполнительного директора красноярской сети магазинов «Мясничий» (холдинг Goldman Group) Дмитрия Гелемурзина, строительство завода в Ленобласти выглядит целесообразным. «Особенно если учесть, что после разрыва части связей с европейскими партнерами поставки зарубежного торгового оборудования также стали проблемой. Закупка оборудования в Китае осложняется логистическими трудностями, поэтому производство «на месте пользования» будет иметь большое конкурентное преимущество, – считает он.

Елизавета Ивантей,

«Фонтанка.ру»