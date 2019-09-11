В Петербурге овчарка-трудоголик по кличке Атака нашла пропавшего третьеклассника

Бельгийская овчарка по кличке Атака помогла найти третьеклассника, затерявшегося во дворах Петроградской стороны. Собака вывела на след ребёнка глубокой ночью 11 сентября.

По данным «Фонтанки», 10-летний мальчик пропал накануне днём. В три часа он вышел из дома 46/23 на улице Ленина, чтобы погулять. Вернуться пообещал к семи вечера, но мать его так и не дождалась. Тревогу забила около часа ночи. Тут же в район поисков прибыли сотрудники полиции, взяв с собой бельгийскую овчарку Атаку.

На поиски школьника ушло два часа. В полчетвёртого ночи собака вывела правоохранителей на улицу Гатчинскую, где и находился целый и невредимый загулявший ребёнок.

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«Фонтанке» рассказали о собаке-герое, которая готова работать не награды ради, а исключительно из любви к самому процессу поиска. Трёхлетняя Атака уже в возрасте 45 дней была признана годной для несения службы в рядах полиции. И это не случайно – в своём поколении она уже третья прекрасная ищейка. Как отмечают кинологи, особенностью собаки является огромное человеколюбие и полная отдача процессу.

Как сообщили в ГУ МВД России, ребенок передан родителям, в отношении него противоправных действий не совершалось.