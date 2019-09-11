Медведев поручил прекратить действия актов СССР и РСФСР

Медведев заявил, что подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках "регуляторной гильотины" с нового года.

"Я подписал поручение, касающееся прекращения до конца этого года действия нормативных актов СССР и РСФСР в сфере контроля и надзора. Для этого нужно оценить, что и как нужно делать", – сказал Медведев в программе "Диалог" в эфире канала "Россия 24".

Я подписал поручение, касающееся прекращения до конца этого года действия нормативных актов СССР и РСФСР в сфере контроля и надзора #регуляторнаягильотина #Медведев https://t.co/cFo4HASYD8 — Правительство России (@Pravitelstvo_RF) 11. September 2019

Часть документов признали утратившими силу и не действующими еще в 2017-м. В частности, речь идет о потерявших актуальность постановлениях 1929–1989 годов. В числе актов СССР — о семичасовом рабочем дне; об условиях труда работников мелкорозничной торговой сети; об оплате труда на лесозаготовках; об упорядочении зарплаты работников гражданского воздушного флота и многие другие.

В перечень актов РСФСР включены, в частности, постановления о повышении заработной платы учителям и другим работникам начальных и средних школ; об утверждении должностных окладов членам экипажей судов речного флота с дистанционным управлением (кроме катеров), работающим по двум должностям палубного и машинного состава и другие.