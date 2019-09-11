Поклонская запустит шоу на YouTube. Про то, что актуально

Выпускать шоу на YouTube решила депутат Госдумы Наталья Поклонская. У экс-прокурора Крыма уже есть канал на популярном видеохостинге с 28 тысячами подписчиков. Там публикуют ее интервью разным СМИ. Для собственного контента 39-летняя политик хочет создать новую площадку.

«У меня много молодежи такой очень инициативной, и много предлагают идей, поэтому думаю, что в ближайшее время появится такой канал… – заявила Наталья Поклонская РИА Новости 11 сентября. – Там будет отдельная передача, которую буду вести я, может быть, раз в месяц».

Содержанием шоу станут актуальные вопросы политики и международных отношений.

«Вот то, что актуально, то и будем обсуждать. Также будет подводиться некий результат работы с людьми, по обращениям граждан», – пообещала депутат.

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Поклонская также прокомментировала свою якобы причастность к секте царебожников:

«Ну, за что еще к Поклонской пристать? Ну, сказать, что она по утрам пьет кровь младенцев… ну, бред, да? Летучих мышей ест – тоже вроде не так. Коррупционер? Да нет, ничего у нее нет. Ну, что еще… занимается там… я не знаю, ходит в клубы-кабаки? Да тоже нет. Ну, что еще? А, да она же у нас верующая! А почему бы ей не быть сектанткой? Она же ездила в монастырь в Екатеринбург! А Екатеринбург у нас непростое место, там много всяких непонятных вещей, вот и будет она сектанткой, вот и получилось так», – сказала депутат.

Ранее стало известно о разводе Поклонской с экс-главой аппарата уполномоченного по правам человека Иваном Соловьевым. В браке они состояли около года.