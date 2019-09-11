Технологии
Слишком дорогая плита. Пользователи соцсетей высмеяли iPhone 11 Pro и другие представленные модели
Ежегодная презентация новинок компании Apple в Купертино, прошедшая 10 сентября, породила традиционную волну мемов.
Досталось новому iPhone 11. Несмотря на то, что он стал лучше, мощнее и даже дешевле предыдущих моделей, пользователи соцсетей нашли, к чему придраться. В этот раз их смутил внешний вид смартфона, а именно – три камеры, которые должны значительно улучшить качество фото и видео.
В Интернете множатся фотожабы, на которых камеры iPhone 11 предстают в виде электроконфорок плиты. Пользователи пририсовывают третий глаз гендиректору Apple Тиму Куку, боятся, что у них начнётся трипофобия (боязнь кластерных отверстий), а также шутят по поводу высокой цены новинки.
When you can't afford the iPhone 11#AppleEvent pic.twitter.com/S0Jd2EBzwe— Edwin ?asobeji (@madeinmwanza) 11 сентября 2019 г.
This is what u look like if u take a picture with iphone 11 pro max #AppleEvent pic.twitter.com/iHM4B4fbqV— Barfi ? (@sorevelvet) 11 сентября 2019 г.
I knew iPhone 11 looked familiar#AppleEvent pic.twitter.com/ZAD4LNTdld— D E R A H? (@derah_bryan) 11 сентября 2019 г.
How they get the idea of iPhone 11 ????#AppleEvent pic.twitter.com/IRMjVdTyqq— Professor Sahb?? (@UmairAliKamboh3) 11 сентября 2019 г.
Короче выходит такой Тимка на сцену, говорит: ла-да-ла, все дела вот вам новые подписки: игры с дополненной реальностью + апол тв+ (стриминговый сервис); часики новые, которые как старые, но на цифру побольше, айпад для бичей. Иииииии#AppleEvent #iPhone11 #iphone pic.twitter.com/K3RjiCcQVd— Веденеев Иван (@wedeneew) 11 сентября 2019 г.
Girl: iPhone 11 is out, I need money to get it— Asim Mughal? (@parizaad159) 11 сентября 2019 г.
boyfriend: #AppleEvent #iPhone11 pic.twitter.com/1rqLbaSbTZ
I don't even have iPhone 5 but everyone is already at iPhone 11... I'm officially out of the race ? pic.twitter.com/ASQjH8OQWm— Unconditional ? (@ImtheeKing_) 11 сентября 2019 г.
Настоящий Айфон pic.twitter.com/e9t5HFYNrW— Иностранный агент (@debri__32) 10 сентября 2019 г.