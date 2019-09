Слишком дорогая плита. Пользователи соцсетей высмеяли iPhone 11 Pro и другие представленные модели

Ежегодная презентация новинок компании Apple в Купертино, прошедшая 10 сентября, породила традиционную волну мемов.

Досталось новому iPhone 11. Несмотря на то, что он стал лучше, мощнее и даже дешевле предыдущих моделей, пользователи соцсетей нашли, к чему придраться. В этот раз их смутил внешний вид смартфона, а именно – три камеры, которые должны значительно улучшить качество фото и видео.

В Интернете множатся фотожабы, на которых камеры iPhone 11 предстают в виде электроконфорок плиты. Пользователи пририсовывают третий глаз гендиректору Apple Тиму Куку, боятся, что у них начнётся трипофобия (боязнь кластерных отверстий), а также шутят по поводу высокой цены новинки.

This is what u look like if u take a picture with iphone 11 pro max #AppleEvent pic.twitter.com/iHM4B4fbqV — Barfi ? (@sorevelvet) 11 сентября 2019 г.

I knew iPhone 11 looked familiar#AppleEvent pic.twitter.com/ZAD4LNTdld — D E R A H? (@derah_bryan) 11 сентября 2019 г.

Короче выходит такой Тимка на сцену, говорит: ла-да-ла, все дела вот вам новые подписки: игры с дополненной реальностью + апол тв+ (стриминговый сервис); часики новые, которые как старые, но на цифру побольше, айпад для бичей. Иииииии#AppleEvent #iPhone11 #iphone pic.twitter.com/K3RjiCcQVd — Веденеев Иван (@wedeneew) 11 сентября 2019 г.