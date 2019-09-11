«Зенит» добился переноса даты матча Кубка России в Красноярске

Матч 1/16 финала Кубка России между «Енисеем» и «Зенитом» перенесен. Вместо ранее запланированных 25–26 сентября игра в Красноярске пройдёт 24 сентября.

«Я бы не хотел говорить про административный ресурс, – цитирует главного тренера «Енисея» Юрия Газзаева сайт krsk.sibnovosti.ru. – "Зенит" сослался на плотный график. Они готовятся к матчам Лиги чемпионов, представляют Россию в Европе. В данном случае и РФС, и красноярский "Енисей" пошли навстречу. Мы за российский футбол».

Официально «Зенит» пока не подтвердил перенос игры с «Енисеем».