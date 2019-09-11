ГК «КВС» вывела в продажу квартиры со встроенными кухнями

ГК «КВС»

Группа компаний «КВС» представила покупателям новый пул квартир в домах второго этапа жилого комплекса «Континенты» рядом с метро «Парнас». Квартиры предлагаются с чистовой отделкой, а также встроенными кухнями и бытовой техникой.

На выбор покупателей представлены дизайн-проекты с кухнями двух типов: для студий метражом 22,39 кв.м или 22,16 кв.м и однокомнатных квартир площадью 34,22 кв.м. Квартиры-студии оборудуются всем необходимым: напольными и настенными ящиками, мойкой и смесителем, варочной панелью и вытяжкой. Длина кухонного фасада здесь составляет 1,6 м, что позволяет максимально эргономично использовать пространство. В однокомнатных квартирах предусмотрены встроенные кухни длиной 2,2 м и дополнительно духовой шкаф. Партнером ГК «КВС» по меблировке выступает «Первая мебельная фабрика».

ГК «КВС»

«Мы последовательно внедряем европейский подход к выбору жилья, когда, получив ключи, можно сразу въезжать в новую квартиру, не нужно переносить розетки, переклеивать обои, долгие месяцы слушать перфоратор соседей. Поставить кухню для многих – это основная часть меблировки, самая сложная по установке и подключению и зачастую самая дорогостоящая. Опыт областных и городских проектов «Новое Сертолово», «Ясно.Янино» и «Кирилл и Дарья», где мы предложили квартиры со встроенными кухнями, показал, что клиентам интересен такой продукт. Особенной популярностью формат пользуется у покупателей небольших квартир. Помимо экономии времени, удобно и то, что стоимость кухни уже включена в стоимость квартиры, а значит, разбивается на платежи по ипотеке или рассрочке от застройщика», – отмечает Анжелика Альшаева, генеральный директор агентства недвижимости ГК «КВС».

«Континенты» – жилой комплекс комфорт-класса, который ГК «КВС» возводит в Выборгском районе Санкт-Петербурга, вдоль Брюлловской улицы, в километре от станции метро «Парнас» и в 500 метрах от Шуваловского парка. В составе проекта, выполненного архитектурной мастерской Евгения Подгорного, – шесть корпусов, подземный паркинг с доступом на лифте, своя торговая галерея и детский сад на 150 малышей, закрытый благоустроенный двор. Комплекс возводится в три очереди, в продажу сегодня выведены две из них. Ввод в эксплуатацию 1 очереди (корпуса А и Б) запланирован на сентябрь 2021 года, второй очереди (корпуса В и Г) – на сентябрь 2022 года.

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Континенты» – застройщик ООО "КВС-ВЫБОРГСКИЙ", проектная декларация на сайте https://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-kontinenty/dokumenty/

ЖК «Новое Сертолово» (застройщик ООО "КВС-Сертолово", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/sertolovo/dokumenty/)

ЖК «ЯСНО.ЯНИНО» (застройщик ООО "КВС Девелопмент", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/ja_ja_yasno_yanino/dokumenty/)

ЖК «Кирилл и Дарья» (застройщик ООО "КВС-Юг", проектная декларация и разрешение на строительство на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/jkkid/dokumenty/)