Таможня взяток не берет. Дело о подношениях контрабандистов верхушке СЗТУ развалилось до суда

В Петербурге суд рассмотрит уголовное дело бывшего сотрудника оперативной таможни Захара Сычева. Его подозревали в передаче денег от контрабандистов своим шефам, но за полтора года расследования взяткополучателей не нашли, а самому Сычеву предъявили только мошенничество.

Как стало известно «Фонтанке» 11 сентября, дело Сычева поступило в Куйбышевский районный суд с обвинением по части 4 статьи 159 УК – «Мошенничество в особо крупном размере». К рассмотрению оно еще не назначено, следует из отметок в карточке дела.

Сычева задержали в марте 2018 года по подозрению в посредничестве во взяточничестве. По «сырой» версии следствия, с весны по ноябрь 2016 года должностное лицо Северо-Западной оперативной таможни СЗТУ получило от контрабандиста через Сычева не меньше 1 млн рублей, чтобы не проводить оперативно-разыскные мероприятия в отношении незаконно перемещаемых грузов.

Подкуп сотрудников СЗТУ остался предположением, другие фигуранты в деле Сычева не появились. Получение им денег от контрабандиста квалифицировано не как взятка, а мошенничество, то есть обман без возможности выполнить обещанное. Во время следствия Сычев содержался под домашним арестом.