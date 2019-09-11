Тревожный пассажир достался рейсу Симферополь — Петербург. Вместо красот города турист осмотрел пулковский отдел полиции

Высокий градус оказался не под силу пассажиру рейса из Крыма в Петербург. Как сообщает 11 сентября пресс-служба транспортной полиции, дебошир выражал восторг перед визитом в город-герой Ленинград только с помощью обсценной лексики.

Сообщение об инциденте на борту самолета в полицию поступило в ночь на 8 сентября. 50-летний уроженец Севастополя в присутствии детей нарушал общественный порядок и спокойный сон пассажиров. Командир воздушного судна принял решение о вызове к прилету самолета в Петербург сотрудников правопорядка.

У трапа его встречал наряд полиции, который доставил туриста в линейный отдел. Там ему выписали два штрафа – по статьям «мелкое хулиганство» и «появление в общественных местах в состоянии опьянения».