Ты не пройдешь. Водитель самосвала в Сертолово не заметил, что его обгоняет микроавтобус

Ухабистую дорогу в Сертолово Всеволожского районе Ленобласти не поделили грузовик и микроавтобус. Хотя, казалось бы, это не легковушку не заметить.

Как сообщает утром 11 сентября в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Евгений, ДТП произошло на Индустриальной улице. На записи с видеорегистратора видно, что водитель микроавтобуса пошел на обгон легковушки и ехавшего перед ней самосвала и уже практически поравнялся с последним, когда водитель грузовика решил повернуть налево.

Поворотник водитель самосвала включил уже перед самым маневром, а микроавтобус он, видимо, не заметил, хотя тот ехал фактически перез ряд. Скорости явно были небольшие (что неудивительно при такой «ровной» дороге), так что и удар оказался не слишком сильным. О пострадавших не сообщается.

Смотреть в новом окне Евгений Михайлович, «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»/vk.com

В аварии, произошедшей при обгоне на Киевском шоссе 9 сентября, участникам так не повезло. Неудавшийся маневр привел к столкновению трех микроавтобусов, в результате чего два человека погибли и еще двое получили травмы.