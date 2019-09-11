ГК «ПСК» предложила рассрочку на апартаменты Start с первым взносом от 15%

ПСК

ГК «ПСК» представила программу рассрочки на 12 месяцев с первым взносом от 15% на все апартаменты в комплексе Start.

Программа называется «Startовая рассрочка». По её условиям стоимость приобретаемой недвижимости разбивается на 5 платежей в течение года: с первоначальным платежом от 15% и последующими взносами раз в три месяца.

Новый инструмент приобретения апартаментов в Start дополнит предложения по ипотечным программам (сейчас Start аккредитован пятью банками) и упростит приобретение недвижимости. Для оформления рассрочки от застройщика понадобится только паспорт. Подготовка пакета документов, как для ипотеки в банке, с последующим одобрением — не требуется.

Схема выплат выглядит следующим образом: от 15% — первоначальный взнос. Затем 30% через 3 месяца после даты выплаты первого взноса, ещё по 20% через 6 и 9 месяцев и 15% через 12 месяцев.

— Покупатели рассматривают большой набор факторов, влияющих на решение о покупке, — говорит руководитель отдела ипотечного кредитования ГК «ПСК» Ирина Тютрина. — Локация и окружение, планировочные решения, стоимость, темп и качество строительства, соблюдение сроков и многое другое. Инструменты покупки в этой совокупности не менее важны. Ключевым является ипотека, однако возможность рассрочки от застройщика востребована не менее, чем в 10% случаев, в зависимости от категории недвижимости. В апарт-комплексах интерес к такому варианту покупки даже больше, поскольку цена за квадратный метр в данном сегменте обычно ниже.

Start — самый крупный объект в портфеле ПСК с общей площадью 72 600 кв. м. В апарт-комплексе предусмотрен собственный детский сад, фитнес клуб с бассейном, SPA, ресторан и кафе, коворкинг, аптеки, отделения банков, магазины и социально-бытовые услуги. А также дополнительные сервисы: уборка в номерах, услуги прачечной и химчистка.

ПСК

Строительство ведется рядом со ст. метро «Парнас». В настоящий момент выполняются монолитные работы на уровне нулевого цикла.

Подробная информация о программе рассрочки от застройщика и апартаментах в отделе продаж ПСК: по телефону (812) 640-38-38 или в офисе продаж на ул. М. Дудина 15, лит. А, напротив метро «Парнас».

Справка о компании "ПСК"

Апарт-комплекс Start – застройщик ООО "Компания СОЛ", проектная декларация на сайте http://startspb.house/documents/