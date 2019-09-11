Вафли, вино и сальмонелла. Ресторан на Гороховой оштрафовали после путешествия клиентов в инфекционку

Управление Роспотребнадзора по Петербургу оштрафовало популярный ресторан «Вафли и Вино», что на Гороховой улице, 41. После ужина двое посетителей – мужчина и женщина – уехали в Боткинскую больницу.

Приятная трапеза, приведшая к диагностированному сальмонеллезу, побудила Роспотребнадзор навестить заведение с проверкой. Эксперты осмотрели кухню и нашли нарушения в хранении полуфабрикатов. На них отсутствовали маркировки о времени приготовления продукта, его наименовании, времени разрешения на реализацию. Также не было соблюдено товарное соседство.

Управление признало точку общепита виновной в нарушении техрегламентов и назначило наказание в виде штрафа. Арбитражный суд поддержал обвинение.

В августе, напомним, четверо детей отравились после обеда в Chorizo pizza (ООО «СтритФуд») на улице Академика Павлова. В их организме врачи также обнаружили сальмонеллу. А в «Евро Кебабе» на Непокорённых в конце июня кишечную инфекцию подхватили более сотни любителей восточного фастфуда. Временно прикрыли в августе и банкетный ресторан Dizzy на набережной канала Грибоедова, где отравились посетители.