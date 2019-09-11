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Общество
11.09.2019 12:58
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Взрыв, заражение, эффект домино. Что журналистский текст может сделать с миром

Резонансные публикации СМИ не всегда приводят к масштабным последствиям на практике.

Взрыв, заражение, эффект домино. Что журналистский текст может сделать с миром

readyelements/pixabay.com

Например, после публикации «Панамских архивов» в 2016 году выяснилось, что множество крупных политиков, в том числе 12 действующих и бывших глав государств, скрывали собственность в оффшорах. 

А в отставку в результате ушли только премьер-министр Исландии и министр индустрии, промышленности и туризма Испании. Но это не значит, что СМИ потеряли былое влияние и перестали быть "четвертой властью". В этом году "Фонтанка" участвует в создании новой Школы современной журналистики Европейского университета в Санкт-Петербурге. Мы верим в будущее нашей профессии – с развитием Интернета и новых платформ появились и новые возможности воздействовать на действительность, а не только ее описывать. Для тех, кто в этом сомневается, мы собрали самые показательные примеры того, как публикации в СМИ изменили мир или жизнь отдельных людей – от классических кейсов из мировой истории до сегодняшних событий в России. Итак, что может изменить журналист?

1. Отправить президента в отставку

Самое известное журналистское расследование всех времен — Уотергейт. Дело было в 1972–1974 годах в США. За 4 месяца до президентских выборов в штаб-квартире Национального комитета Демократической партии в гостиничном комплексе «Уотергейт» в Вашингтоне поймали с поличным группу из пяти человек. Они устанавливали «жучки» для прослушки. В результате журналистского расследования выяснилось, что к этому приложили руку члены администрации президента Ричарда Никсона, а сам глава государства пытался препятствовать судебному разбирательству инцидента при помощи ЦРУ и ФБР. Серия публикаций журналистов Боба Вудварда и Карла Бернстайна в газете The Washington Post привела к отставке Никсона — до сих пор это единственный случай в истории США, когда президент досрочно сложил полномочия.

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 2. Сделать банки толерантными

В 1988 году Билл Дедмен в газете The Atlanta Journal-Constitution выпустил серию публикаций под общим заголовком «Цвет денег» о расовых предрассудках при выдаче кредитов. Так, в штате Атланта банки охотно кредитовали даже самых необеспеченных белых заемщиков, но отказывали даже обеспеченным темнокожим. В результате федеральный закон о раскрытии информации о жилищной ипотеке (Home Mortgage Disclosure Act) был значительно расширен, чтобы информация о характере деятельности всех ипотечных кредиторов и мотивах, которыми они руководствуются, отказывая в кредитах, была доступна обществу. 

3. Прекратить насилие

В центре внимания — расследование о педофилии в католической церкви

Благодаря журналистскому расследованию удалось установить, что в Бостоне около 200 священников развращали детей, а по всей стране таких преступников в рясах оказалось 7000.

С 2001-го по 2003 год журналисты Майк Резендес, Мэтт Кэрролл, Саша Пфайффер и Уолтер Робинсон из газеты Boston Globe опубликовали серию расследований о многолетних сексуальных преступлениях в отношении детей со стороны священников Бостонской митрополии римско-католической церкви. Журналисты выяснили, что архиепископ Бостона кардинал Бернард Фрэнсис Лоу обо всем знал и покрывал педофилов. В результате Лоу и множество священников лишились сана, а жертвы сексуального насилия начали обращаться в суды и выигрывать процессы против церкви. В 2015 году в США вышел фильм «В центре внимания» о расследовании Boston Globe.

4. Спасти страну от кори

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Не самый известный случай, но показательный, потому что это история о том, как важно работать с документами.

В 2011 году журналист Брайан Дир опубликовал в «Британском медицинском журнале» две статьи, разоблачающие теорию о том, что прививки для детей могут спровоцировать аутизм. Дир проанализировал огромный массив документов и доказал, что стандартная прививка от кори, краснухи и свинки с аутизмом никак не связана, а теория — масштабная фальсификация британского медика Эндрю Уэйкфилда. После того, как в 1998 году Уэйкфилд опубликовал сенсационную статью о вреде комплексной детской прививки, в Великобритании началась паника, люди стали массово отказываться от вакцинации и тяжело болеть инфекциями, которые медицина давно победила. Афера Уэйкфилда была на руку страховым и фармацевтическим компаниям, а также врачам, которые специализировались на аутизме.

5. Заставить мужчин держать руки при себе

В октябре 2017 года журналистки Джоди Кантор и Меган Тухи опубликовали в New Tork Times расследование о сексуальных домогательствах со стороны блестящего голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Актрисы Эшли Джадд и Роуз Макгоуэн обвинили продюсера в харрасменте, который имел место двадцать лет назад. После этой публикации другие жертвы Вайнштейна решились на публичные заявления. В результате один из самых влиятельных деятелей Голливуда в считанные недели лишился статуса, доли в созданной им же компании и супруги, которая подала на развод. Актер Кевин Спейси, которого также обвинили в харрасменте, лишился карьеры в течение 10 дней. А в Голливуде резко пересмотрели отношение к сексуальным притязаниям продюсеров и режиссеров.

6. Вернуть историческую панораму города

Публикации «Фонтанки» очень часто приводят к отставкам чиновников и пересмотру их решений. Но один случай особенно показательный, потому что результат работы журналистов виден невооруженным глазом каждый день из разных точек города.

В мае 2008 года редакционный фотограф привез главреду «Фонтанки» снимки панорамы стрелки Васильевского острова и видов с Троицкого и Литейного мостов. Оказалось, что знаменитая историческая панорама стрелки безнадежно испорчена высотным зданием бизнес-центра «Биржа» на Васильевском острове. В результате серии публикаций «Фонтанки» и разразившегося градостроительного скандала застройщик скандального здания «Эталон ЛенСпецСМУ» согласился понизить высотку с 67,6 до 54 метров, два верхних этажа демонтировали.

7. Переселить людей в нормальное жилье

Качественная журналистика — это не только федеральная политика и большие данные, но и человеческие истории. В ноябре 2015 года на портале «47news» вышел репортаж о мальчике Арсении, которому каждый день приходится добираться до школы на резиновой лодке, потому что его семья живет в полувымершей деревне за рекой, через которую нет моста. В таких условиях, отрезанная от всего мира, семья пожила три года. Спустя два дня после публикации губернатор Ленобласти нашел нормальную квартиру в пятиэтажке для Арсения и его мамы.

8. Защитить тех, кто не может попросить о помощи

В 2013 году газета The Sacramento Bee разоблачила схему, с помощью которой государственная психиатрическая клиника Невады избавлялась от пациентов. Из-за сокращения финансирования «лишних» людей просто сажали на автобусы и отправляли в любые города других штатов. Расчет был на то, что сами они не смогут вернуться и попадут на обеспечение местных служб. Многие пациенты погибли или пропали без вести. Журналисты напали на след благодаря автобусным билетам, которые клиника сдавала в департамент здравоохранения.

9. Спасти человека от системы

В июне 2019 года корреспондент «Медузы» Иван Голунов был задержан в Москве. При досмотре в его рюкзаке якобы нашли пакетик с наркотическим веществом. Коллеги связали задержание и последующий арест Голунова с его расследованиями связи силовиков со столичным похоронным бизнесом. Пресс-служба московского главка поспешно распространила сообщение, что в квартире Голунова была обнаружена целая нарколаборатория. Для убедительности пресс-релиз сопровождался фотографиями. Но журналист Александр Уржанов обратил внимание, что эти изображения не совпадают с интерьерами квартиры, в которой живет корреспондент «Медузы». Эта информация стала переломным моментом в деле Голунова. Журналисты по всей стране стали выходить в одиночные пикеты в поддержку коллеги. Затем три ведущие российские деловые газеты – «Коммерсантъ», «Ведомости» и «РБК» – вышли с одинаковыми передовицами. На них огромными буквами было напечатано: «Я (мы) Иван Голунов». После этого власти больше не смогли игнорировать дело Голунова.

С журналиста сняли все обвинения за недоказанностью. Спустя месяц после освобождения корреспондента «Медузы» вышло масштабное расследование, которое опубликовали 30 изданий, а прочитали 2,5 миллиона человек. Два генерала и несколько сотрудников МВД, а также подполковник ФСБ уволены, были преданы огласке десятки историй тех, кому полицейские подбросили наркотики.

 

10. Вдохновить людей на помощь там, где государство бездействует

Этот кейс самый свежий и интересен тем, что обычно сначала случается резонанс в соцсетях, а уже потом на него реагируют журналисты – здесь получилось наоборот.

В сентябре 2019 года журналист Юрий Дудь выпустил документальный фильм к 15-й годовщине теракта в Беслане. За сутки видео набрало 8 млн просмотров на Youtube. Дудь показал в фильме скриншот «Инстаграма» Марины Дучко, которая получила во время штурма школы осколочное ранение и с тех пор передвигается на инвалидной коляске. Дучко выращивает фиалки на продажу, и у ее инстаграма было около 400 подписчиков. Но уже через два дня их было 60 тысяч, а фиалки у Дучко раскупили до мая 2020 года.

Венера Галеева

"Фонтанка.ру"

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