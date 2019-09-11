Меркель: США - больше не защитник Европы

Канцлер Германии выразила мнение, что европейским странам стоит больше полагаться на свои силы в вопросе безопасности.

«Европа связана в Америкой в вопросе ценностей, несмотря на имеющиеся различия во мнениях. <...> Сейчас нет «автоматизма» в том, что США будут играть роль защитника Европы, как это было во время холодной войны. В этом отношении нужен более значительный вклад Европы», – заявила 11 сентября Ангела Меркель во время выступления в бундестаге.

По ее оценке, в мире сейчас происходят «серьезные изменения» и «смещение сил».

В своей речи она также коснулась и ситуации на Украине, заверив, что сейчас ведется подготовка к встрече лидеров «нормандской четверки», которая должна состояться «через пару недель». Она также приветствовала «первый небольшой прогресс» в отношениях России и Украины.