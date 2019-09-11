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Город
11.09.2019 14:24
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Секуляризм на Невском. На главном проспекте Петербурга ставят заборы для верующих

В Петербурге началась деятельная подготовка к крестному ходу по Невскому проспекту. Проезжую часть, которую завтра отдадут ортодоксам, отделяют от «светских» тротуаров заборами.

Заборы

Установку оранжевых конструкций днем 11 сентября фотограф «Фонтанки» застал на Невском у площади Восстания. Их точное предназначение затруднились прокомментировать в Смольном и ГУ МВД. Из комментариев ведомств следует, что забор ставят по соображениям безопасности – в частности для разделения потоков, чтобы к шагающим по Невскому верующим не примешивались зеваки с тротуаров.

Крестный ход пройдет 12 сентября от Казанской площади до Александро-Невской лавры с 11 до 12.30. Движение по проспекту полностью перекроют с 10.30 до 13.30, с сегодняшнего вечера запрещена парковка на Казанской площади, Казанской улице от Гороховой до Невского, нечетной стороне канала Грибоедова от Казанской площади до Гороховой и в переулке Сергея Тюленина.

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С восьми вечера 11 сентября до завтрашнего полудня недоступны для автомобилей Казанская площадь, Казанская улица от Гороховой до Невского, часть канала Грибоедова, участок площади Александра Невского от Чернорецкого переулка к мосту Александра Невского.

Организаторы крестного хода – Санкт-Петербургская епархия РПЦ и организация «Молодежная палата Санкт-Петербурга». Мероприятие названо общегородским, оно приурочено к дню Александра Невского – дню Ништадтского мира.


© Фонтанка.Ру

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