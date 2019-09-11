Гиподинамия — болезнь XXI века. У половины россиян сидячая работа

45% россиян, то есть практически половина, трудятся на сидячей работе. У женщин такой процент еще выше – 48%. Это подсчитал ВЦИОМ. Итоги опроса подведены 11 сентября.

Физически приходится работать 44% сограждан, в основном мужчинам (48%). С балансом повезло только 8%: есть возможность потрудиться и руками, и головой.

Несмотря на перемены в организации труда, большинство респондентов, 70%, по-прежнему ездят в офис или работают в цеху. Но при этом каждый четвертый (26%) работает на улице, в разъездах или все же удаленно. Последнее выбирают в основном сотрудники от 18 до 34 лет.

Удовлетворены своим поприщем 79%. 89% отмечают возможность сделать перерыв на обед, а 83% говорят о хороших или нейтральных отношениях в коллективе. Также у 70% работающих респондентов есть возможность сделать паузу, отвлечься во время трудового процесса, а 56% могут сделать разминку в рабочее время.

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Если же говорить о причинах для недовольства, то почти каждый пятый — 19% – разочарован в невозможности пройти диспансеризацию от организации. Каждый седьмой (14%) был бы не против размяться во время рабочего дня, а каждый восьмой – сделать хотя бы паузу и отвлечься (12%).

В среднем россияне, назвавшие количество рабочих часов в неделю, трудятся 49 часов в неделю. Это почти по 10 часов в пятидневке.