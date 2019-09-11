Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+21°C
/ Завтра: +20
$ 65.43р
72.22р
12:52 11.09.2019
Расширенный поиск

Общество
11.09.2019 11:45
Печать

Гиподинамия — болезнь XXI века. У половины россиян сидячая работа

45% россиян, то есть практически половина, трудятся на сидячей работе. У женщин такой процент еще выше – 48%. Это подсчитал ВЦИОМ. Итоги опроса подведены 11 сентября. 

Физически приходится работать 44% сограждан, в основном мужчинам (48%). С балансом повезло только 8%: есть возможность потрудиться и руками, и головой. 

Несмотря на перемены в организации труда, большинство респондентов, 70%, по-прежнему ездят в офис или работают в цеху. Но при этом каждый четвертый (26%) работает на улице, в разъездах или все же удаленно. Последнее выбирают в основном сотрудники от 18 до 34 лет. 

Удовлетворены своим поприщем 79%. 89% отмечают возможность сделать перерыв на обед, а 83% говорят о хороших или нейтральных отношениях в коллективе. Также у 70% работающих респондентов есть возможность сделать паузу, отвлечься во время трудового процесса, а 56% могут сделать разминку в рабочее время.

Реклама

Если же говорить о причинах для недовольства, то почти каждый пятый — 19% – разочарован в невозможности пройти диспансеризацию от организации. Каждый седьмой (14%) был бы не против размяться во время рабочего дня, а каждый восьмой – сделать хотя бы паузу и отвлечься (12%).

В среднем россияне, назвавшие количество рабочих часов в неделю, трудятся 49 часов в неделю. Это почти по 10 часов в пятидневке.  

 

 

 

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      ГК «КВС»
      11.09.2019 12:22

      ГК «КВС» вывела в продажу квартиры со встроенными кухнями

      Группа компаний «КВС» представила покупателям новый пул квартир в домах второго этапа жилого комплекса «Континенты» рядом с метро «Парнас». Квартиры предлагаются с чистовой отделкой, а также встроенными кухнями и бытовой техникой.
      ПСК
      11.09.2019 11:58

      ГК «ПСК» предложила рассрочку на апартаменты Start с первым взносом от 15%

      ГК «ПСК» представила программу рассрочки на 12 месяцев с первым взносом от 15% на все апартаменты в комплексе Start.
      ГК «Эталон»
      11.09.2019 10:49

      ЖК «Эталон на Неве» от «Эталон ЛенСпецСМУ» аккредитован еще одним банком

      Первый этап жилого комплекса «Эталон на Неве», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на берегу Невы в 7 минутах пешком от станции метро «Елизаровская», получил аккредитацию ПАО «Промсвязьбанк».
      Предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
      10.09.2019 18:00

      ЖК «Образцовые кварталы»: три дня специальных цен

      Давно планировали улучшение жилищных условий? Пришло время принимать решение. В разгар «бабьего лета» – 12, 13 и 14 сентября – строительная компания «Терминал-Ресурс» объявила об акции «Тройной урожай скидок на квартиры».
      фото предоставлено ГК «Ленстройтрест»
      10.09.2019 16:38

      Детский сад-замок в Юттери посетила комиссия конкурса «Лидер строительного качества»

      Эксперты оценили социальный объект на 120 воспитанников, построенный ГК «Ленстройтрест» на территории финского городка Юттери в Колпинском районе Санкт-Петербурга.
      АО «Альфа-Банк»
      10.09.2019 14:41

      А-Клуб для тех, кто знает себе цену

      Бизнес-направление Альфа-Банка по управлению крупным частным капиталом переходит к новому стратегическому позиционированию. Подразделение, работающее с высокосостоятельными клиентами и их семьями переименован в А-Клуб.
      Setl Group
      10.09.2019 13:22

      Шесть из десяти покупателей квартир в Петербурге выбирают готовую отделку

      Жилье с чистовой отделкой от застройщика остается популярным: его выбирают 60% покупателей квартир класса «масс-маркет». Это следует из данных Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» за первую половину 2019 года.
      Glorax Development
      10.09.2019 13:03

      Проекты Glorax Development – в финале премии PROESTATE&TOBY AWARDS

      Сразу три жилых комплекса компании Glorax Development прошли во второй этап PROESTATE&TOBY AWARDS 2019 – профессиональной премии, охватывающей все сегменты рынка недвижимости и определяющей «золотые» стандарты отрасли.
      ПАО МКБ
      10.09.2019 12:10

      МКБ увеличил транзакционную активность на 35% в «МКБ Онлайн»

      Летом 2019 года Московский кредитный банк обновил дизайн платежных форм мобильного приложения «МКБ Онлайн» на смартфонах iOS и Android. С этого момента было зафиксировано увеличение числа переводов с карты на карту: на 35% по отношению к предыдущим месяцам.
      Setl Group
      09.09.2019 16:35

      В ЖК «ЗимаЛето» состоялся День семьи и спорта

      В жилом комплексе «ЗимаЛето» в первую субботу осени состоялся товарищеский футбольный матч, в котором приняли участие команды сотрудников Setl Group и жителей проекта. В футбол играли на новом школьном стадионе, возведенном холдингом во дворе ЖК. Девизом товарищеского матча стал здоровый образ жизни и бережное отношение к своему дому и двору.
      ГК «КВС»
      09.09.2019 15:16

      ГК «КВС»: работа с эскроу позволяет расширить предложение по субсидиям

      В ГК «КВС» рассказали о преимуществах работы по эскроу-счетам. Одно из них – возможность предложить клиентам приобретение квартиры в строящихся домах по новым правилам с использованием жилищного сертификата.
      Группа ЦДС
      09.09.2019 15:04

      При участии Группы ЦДС в Санкт-Петербурге пройдет концерт, посвященный Дню памяти жертв блокады

      Региональное общественное благотворительное движение «Большая Медведица» и Группа ЦДС проведут концерт «На все века – Непокоренные» (6+), посвященный Дню памяти жертв блокады. Мероприятие состоится 10 сентября в Доме офицеров Западного военного округа.