Первый в мире атомный контейнеровоз идет на Петербург. Готовится встречать целая комиссия

В Петербурге создана комиссия для встречи контейнеровоза «Севморпуть». Причина — ядерная энергетическая установка на борту. Второго такого грузового судна в мире нет.

Судно вышло 29 августа из порта Петропавловск-Камчатский. На борту 204 рефрижераторных контейнера с мороженой рыбой и 66 контейнеров с другими грузами. Ожидается, что на доставку в Петербург ему потребуется до 18 суток. Прибыть он может уже 14-15 сентября. По данным Marintraffic сейчас судно находится у побережья Новергии.

Для проверки готовности к заходу судна в Большой порт Санкт-Петербург организована комиссия из 15 членов. Во главе заместитель капитана порта Чернышов, а в составе специалисты Смольного, администрации Кировского района, МЧС, «Атомфлота». Ожидается, что он пристанет к причалам 46, 47, 48. Результаты работы комиссии будут оформлены к 12 сентября.

«Этот рейс организован Госкорпорацией «Росатом» совместно с Росрыболовством и ГК «Норебо». Уверен, он побудит судовладельцев более активно использовать Северный морской путь и возможности перевозки не только рыбопродукции, но и генеральных грузов как с европейской части России на восток, так и с востока в европейскую часть», – сообщил ранее генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка.

Атомный контейнеровоз «Севморпуть» – единственное в мире транспортное судно с ядерной энергетической установкой. Оно построено в Керчи на судостроительном заводе «Залив». Введено в эксплуатацию 31 декабря 1988 года. Мощность ядерной энергетической установки: 29 Мвт (40 000 л.с.). Длина – 260,23 метра, ширина – 32,20 метра.