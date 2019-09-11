Наказание за нарушение ПДД в присутствии детей могут ужесточить

Водителей, нарушающих правила дорожного движения при детях, предлагают наказывать строже. Соответствующий вопрос правительство России поручило проработать ведомствам по итогам заседания правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Как говорится 11 сентября в итоговом сообщении, опубликованном на сайте правительства, Минюсту и МВД России вместе с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями поручено проработать вопрос о внесении поправок в Кодекс об административных правонарушениях РФ. Речь о том, чтобы отнести к отягчающим административную ответственность за совершение нарушения при находящихся в салоне машины несовершеннолетних.

Исполнить поручение ведомства должны до 31 марта 2020 года.