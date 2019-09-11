Переговоры Путина и Зеленского могут состояться «через пару недель». Меркель подтвердила подготовку встречи в «нормандском формате»

Канцлер Германии подтвердила ведущуюся подготовку к встрече лидеров «нормандской четверки», куда входят Россия, Украина, Германия и Франция.

«Мы работаем над саммитом в формате четырех стран уже через пару недель, чтобы добиться заметного прогресса», – заявила 11 сентября Ангела Меркель во время выступления в бундестаге.

По ее словам, в последнее время достигнут «первый небольшой прогресс». Канцлер приветствовала состоявшийся 7 сентября обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что он готов к переговорам с российским коллегой в «нормандском формате» уже в сентябре. Владимир Путин в телефонном разговоре с французским президентом Эммануэлем Макроном заверил, что Россия хочет продолжить работу в рамках «нормандского формата».