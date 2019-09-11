Против Порошенко и Климкина возбудили общее уголовное дело

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное дело против бывшего президента страны Петра Порошенко и экс-министра иностранных дел Павла Климкина. Об этом сообщает "112.Украина" со ссылкой на один из популярных в стране телеграм-каналов.

"Друзья, как нам стало известно, 23 августа НАБУ открыло уголовное дело в отношении экс-министра МИД Павла Климкина и экс-президента Петра Порошенко. Если мы не ошибаемся, это первое дело НАБУ по Порошенко", – говорится в сообщении.

Издание также отмечает, что расследование касается возможного злоупотребления служебным положением.

Напомним, пятый президент Украины Петр Порошенко уже трижды не являлся на допрос в Государственное бюро расследований страны – 3, 6 и 10 сентября.

Адвокат политика Игорь Головань назвал причину неявки своего клиента в ведомство 3 сентября: он теперь нардеп и работает в Раде. По словам Голованя, Порошенко вызывали на допрос по поводу издания одного из указов. Однако, когда защита экс-президента попросила ГБР объяснить суть уголовного производства, ответа не последовало.