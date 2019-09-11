Chevrolet Niva собрала кучу малу на светофоре на перекрестке Будапештской и Дунайского

Водитель внедорожника не успел вовремя затормозить и устроил ДТП из четырех машин во Фрунзенском районе Петербурга вечером 10 сентября. Досталось ему и его пассажирке.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Петербурга и Ленобласти, около 20:40 вторника на перекрестке Будапештской улицы и Дунайского проспекта столкнулись автомобили Chevrolet Niva, LADA Largus, Renault Logan и Toyota Land Cruiser. В результате аварии пострадали двое: 64-летний водитель «Нивы» получил травмы средней тяжести, а его 61-летняя пассажирка – легкие.

Произошедшее попало на камеру видеорегистратора одного из очевидцев. Участница группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Галя ехала следом за «Нивой» в соседнем ряду и успела затормозить, когда внедорожник от удара вынесло на ее полосу.

Реклама



«Водила «Нивы» стал набирать скорость перед самым перекрёстком, до этого ехал медленнее, а потом поднажал....» – рассказала она.

Всего за 10 сентября в Петербурге произошло 376 дорожных аварий, сообщает 11 сентября Управление ГИБДД по СПб и ЛО. Пострадавшие были в 14 случаях: травмы получили 11 взрослых и 5 детей. Погибших не было.

В Ленобласти за минувший день зафиксировали 73 ДТП, из которых 8 были с пострадавшими. Травмы получили 13 человек, в том числе один ребенок. Один человек погиб – в Ломоносовском районе задавили пешехода. По информации отдела пропаганды УГИБДД, около одиннадцати часов вечера на 2-м километре автодороги Гатчина – Хваловск 35-летний водитель автомобиля Mazda наехал на неизвестного мужчину-пешехода. Личность погибшего устанавливается.

В Петербурге поздним вечером тоже произошло ДТП с пешеходом. Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на улице Солдата Корзуна автомобиль Chevrolet сбил девушку. О состоянии пострадавшей не сообщается, но на месте работали скорые.

«Проезжала мимо, уже увезла скорая пострадавшую. Там опасный пешеходный переход, ограниченная видимость, из-за неправильно припаркованных машин, всегда перед ним притормаживаю», – отмечает участница группы Елена.